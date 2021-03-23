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Корейці побудують євроколію через Полтавщину

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 824 Коментарів: 1

 

Поїзди розганятимуть швидкість 250 км/год

«Укрзалізниця» та Корейська Національна Залізниця Республіки Корея (Korean National Railway) планують спільно працювати над розвитком комфортних швидкісних пасажирських перевезень в Україні. Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.


Вже підписаний відповідний меморандум про взаєморозуміння та співробітництво. Зокрема, документ передбачає грантове фінансування пре-ТЕО для будівництва євроколії в Україні. Мова йде про чотири залізничні ділянки, включаючи Київ-Харків, що пролягає через Полтавщину.


- Нам потрібні швидкості 21 століття (а зараз ми говоримо про 250 км/год і більше) та інтеграція із залізницями країн ЄС. Загалом мова йде про 4 ділянки, протяжністю майже 2 тисячі кілометрів нової залізничної колії в Україні: Київ – Львів – Держкордон, Київ – Одеса, Київ – Харків, Київ – Дніпро – Запоріжжя, – написав Міністр інфраструктури на своїй сторінці у фейсбуці.
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Автор: Альона Душенко
Теги: залізниця Укрзалізниця
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Коментарі: 1

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Mazepa:
Сьогодні, 11:39

www.youtube.com/watch?v=z0oNEkNZvzE

Конец мучениям. "Пятая точка" пересичного полтавчанина теперь скажет спасибо новой власти.

Одне питання - скільки коштуватиме це задоволення?


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