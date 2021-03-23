Корейці побудують євроколію через Полтавщину

«Укрзалізниця» та Корейська Національна Залізниця Республіки Корея (Korean National Railway) планують спільно працювати над розвитком комфортних швидкісних пасажирських перевезень в Україні. Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
Вже підписаний відповідний меморандум про взаєморозуміння та співробітництво. Зокрема, документ передбачає грантове фінансування пре-ТЕО для будівництва євроколії в Україні. Мова йде про чотири залізничні ділянки, включаючи Київ-Харків, що пролягає через Полтавщину.