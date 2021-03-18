Через спалах COVID-19 перенесено футбольний матч «Авангард» - «Кремінь»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 406

Перший весняний матч футбольного клубу «Кремінь» перенесли через спалах коронавірусу в команді краматорців. У зв’язку зі спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19 серед гравців, тренерів та персоналу футбольного клубу «Авангард» матч перенесли на пізніший термін.





За даними сайту Meta-ratings перенесений матч мають зіграти 20 квітня.





Нагадаємо, що 26 березня кременчужани вдома прийматимуть сусідів з Горішніх Плавнів. Матч розпочнеться о 15.00 на стадіоні «Кремінь-Арена». Вхід для вболівальників безкоштовний, але з дотриманням санітарно-епідемічних норм: у захисних масках та 50% заповненість трибун.