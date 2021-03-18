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Через спалах COVID-19 перенесено футбольний матч «Авангард» - «Кремінь»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 406

 

Матч відбудеться пізніше

Перший весняний матч футбольного клубу «Кремінь» перенесли через спалах коронавірусу в команді краматорців. У зв’язку зі спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19 серед гравців, тренерів та персоналу футбольного клубу «Авангард» матч перенесли на пізніший термін.


За даними сайту Meta-ratings перенесений матч мають зіграти 20 квітня. 


Нагадаємо, що 26 березня кременчужани вдома прийматимуть сусідів з Горішніх Плавнів. Матч розпочнеться о 15.00 на стадіоні «Кремінь-Арена». Вхід для вболівальників безкоштовний, але з дотриманням санітарно-епідемічних норм: у захисних масках та 50% заповненість трибун. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Авангард коронавірус
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