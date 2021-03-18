В Україні лікарняні та декретні виплати перевірятимуть на достовірність

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 673 Коментарів: 2

Верифікація не вплине на терміни фінансування матеріального забезпечення від Фонду соціального страхування

В Україні лікарняні та декретні виплати перевірятимуть на достовірність. Про це йдеться на урядовому порталі Кабміну.





Верифікація виплат від Фонду соціального страхування має забезпечити цільове використання коштів та мінімізувати ризик помилок при здійсненні виплат. При цьому, перевірки не вплинуть на терміни фінансування матеріального забезпечення від Фонду.





Найближчим часом опрацюють технічні питання інформаційного обміну для проведення верифікації, підписано відповідний протокол і оновлений договір із Міністерством фінансів України, а також розроблений механізм надання рекомендацій у разі виявлення невідповідностей даних.





Наразі перевіряють страхові виплати для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також членів їх сімей. Фонд соціального страхування планує верифікувати всі види матеріального забезпечення і страхових виплат.



