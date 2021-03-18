Кременчук – туристична перлина Полтавщини: що область радить подивитись у місті

Кожен зможе скористатися цим маршрутом
17 березня представники туристичної галузі області, музейники та науковці прийняли участь в засіданні Координаційної ради з питань розвитку туризму та курортів при Полтавській ОДА.
На ній розглянули туристичний маршрут Кременчуком «Місто великих планів та звершень, місто великої води і міцної землі». Маршрут презентували 19 лютого 2021 року, у Всесвітній день екскурсовода.
Родзинкою туру є історія нашого Кременчука, яку можна побачити, вийшовши за межі центральних вулиць. Місто славиться найбільш облаштованими парками в області, тож до нього включено кілька зелених зон.
Маршрут буде викладено на сайті Департаменту культури і туризму Полтавської ОДА найближчим часом.