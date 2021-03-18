Кременчук, Полтавщина, Подорожі

Кременчук – туристична перлина Полтавщини: що область радить подивитись у місті

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 318 Коментарів: 1

Кожен зможе скористатися цим маршрутом

17 березня представники туристичної галузі області, музейники та науковці прийняли участь в засіданні Координаційної ради з питань розвитку туризму та курортів при Полтавській ОДА.


На ній розглянули туристичний маршрут Кременчуком «Місто великих планів та звершень, місто великої води і міцної землі». Маршрут презентували 19 лютого 2021 року, у Всесвітній день екскурсовода.


Родзинкою туру є історія нашого Кременчука, яку можна побачити, вийшовши за межі центральних вулиць. Місто славиться найбільш облаштованими парками в області, тож до нього включено кілька зелених зон.


Повний маршрут туру включає:

  • Переїзд з Полтави до Кременчука
  • Екскурсію парком Миру
  • Екскурсію «Міським садом»
  • Візит до закладу харчування
  • Екскурсію навколо Палацу ім. Котлова та огляд історії Крюкова
  • Огляд Свято-Миколаївського храму
  • Екскурсію площею Перемоги, Придніпровським парком, огляд Скелі гранітний реєстр та парку В. Пушкарьова
  • Екскурсію та прогулянку сквером ім. О.Бабаєва
  • Повернення до Полтави.
– Кременчук – це місто, про яке варто говорити і в якому є що дивитися. Виділили 10 основних об’єктів показу. Кожен зможе скористатися цим маршрутом і застосувати всі наші матеріали для планування власної екскурсії, – розповіла розробниця проєкту Анна Шендрик.


Маршрут буде викладено на сайті Департаменту культури і туризму Полтавської ОДА найближчим часом.

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Автор: Тамара Зінченко
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Коментарі: 1

844
inattentive:
Сьогодні, 12:48

А в краеведческом уже нечего показать ?


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