Кременчук – туристична перлина Полтавщини: що область радить подивитись у місті

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17 березня представники туристичної галузі області, музейники та науковці прийняли участь в засіданні Координаційної ради з питань розвитку туризму та курортів при Полтавській ОДА.





На ній розглянули туристичний маршрут Кременчуком «Місто великих планів та звершень, місто великої води і міцної землі». Маршрут презентували 19 лютого 2021 року, у Всесвітній день екскурсовода.





Родзинкою туру є історія нашого Кременчука, яку можна побачити, вийшовши за межі центральних вулиць. Місто славиться найбільш облаштованими парками в області, тож до нього включено кілька зелених зон.





Повний маршрут туру включає:

Переїзд з Полтави до Кременчука

Екскурсію парком Миру

Екскурсію «Міським садом»

Візит до закладу харчування

Екскурсію навколо Палацу ім. Котлова та огляд історії Крюкова

Огляд Свято-Миколаївського храму

Екскурсію площею Перемоги, Придніпровським парком, огляд Скелі гранітний реєстр та парку В. Пушкарьова

Екскурсію та прогулянку сквером ім. О.Бабаєва

Повернення до Полтави.

– Кременчук – це місто, про яке варто говорити і в якому є що дивитися. Виділили 10 основних об’єктів показу. Кожен зможе скористатися цим маршрутом і застосувати всі наші матеріали для планування власної екскурсії, – розповіла розробниця проєкту Анна Шендрик.





Маршрут буде викладено на сайті Департаменту культури і туризму Полтавської ОДА найближчим часом.