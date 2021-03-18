Кременчук, Спорт, Кременчуг

У Кременчуці збірна Полтавщини завоювала «срібло» чемпіонату України зі скелелазіння

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 214

 

Змагання серед студентів зібрали спортсменів з 7 областей України

Із 11 до 13 березня у Кременчуці відбувся чемпіонат України зі скелелазіння серед студентів (трудність, швидкість, багатоборство). Змагання відбулися у спортивному комплексі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Організували його Полтавське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти України та відокремлений підрозділ Громадської організації «Федерація альпінізму і скелелазіння України в Полтавській області».


 


У змаганнях взяли участь 11 команд із 7 областей країни. Із метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 турнір пройшов із дотриманням всіх обмежувальних протиепідемічних заходів.


У командному заліку з виду змагань «швидкість» першість здобули скелелази з Києва, 2 місце – Полтавська область, 3 місце - Дніпропетровська.


У виді змагань «трудність»: 1 місце – Київ, 2 місце – Полтавська,  3 місце – Одеська область.


У «багатоборстві»: 1 місце – Київ, 2 місце – Полтавська область, 3 місце – Одеська область.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації
Теги: скелелазіння
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