Учнів 4 та 9 класів звільнили від проходження ДПА у цьому навчальному році

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Учнів, які завершують здобуття початкової (4-ті класи) та базової загальної середньої (9-ті класи) освіти, звільнили від проходження державної підсумкової атестації у 2020-2021 навчальному році. Відповідний наказ МОН від 3 березня 2021 року №273 зареєстрували в Міністерстві юстиції України 16 березня 2021 року за №338/35960.





Рішення ухвалили у зв’язку з установленням на всій території України режиму надзвичайної ситуації відповідно до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів від 25 березня 2020 року №338-р «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації», тобто причиною стала пандемія коронавірусу. Також міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму телеграм-каналі написав, що надходили численні звернення від освітян, батьків і дітей щодо звільнення школярів від проходження ДПА.





Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту», кожен учень має пройти ДПА за кожний рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів.





Пунктом 6 розділу IV Порядку проведення ДПА встановлено, що здобувачі освіти, які проживають у зоні надзвичайної ситуації природного та техногенного походження, звільняються від атестації за рішенням МОН або місцевих органів управління освітою. Відповідно до пункту 9 розділу IV зазначеного Порядку, здобувачам освіти, звільненим від атестації, у документі про освіту робиться запис «звільнений(а)».





Відповідно до позицій 32 та 33 розділу ІІ Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, перевищення порогового рівня захворюваності людей на грип, гострі респіраторні вірусні захворювання удвічі і більше разів протягом періоду понад 2 тижні у двох та більше адміністративних районах області (Автономна Республіка Крим, міста Київ та Севастополь), містах або в цілому по країні, інфекційні захворювання людей невиявленої етіології віднесено до надзвичайних ситуацій природного характеру.





Рішення набуде чинності у день його публікації в «Офіційному віснику України».