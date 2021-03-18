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Під Кременчуком чоловік до смерті забив 97-річну пенсіонерку, за якою доглядав

Сьогодні, 10:58 Переглядів: 1 605

 

Зловмисника затримали

Під Кременчуком чоловік до смерті забив 97-річну пенсіонерку, за якою доглядав. Як повідомляє Кременчуцьке районне управління поліції, це сталося 16 березня. 


До правоохоронців звернувся медпрацівник та повідомив про смерть жінки. Поліціянти, які прибули на виклик, побачили на жінці чисельні садна та синці по тілу, а у будинку - сліди крові. Правоохоронці оперативно знайшли та затримали підозрюваного - 61-річного чоловіка, який доглядав за старенькою. Зловмисник пояснив, що побив літню жінку під час сварки. 


 


За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження. Затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Кременчуцький відділ поліції
Теги: вбивство смерть
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