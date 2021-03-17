Кременчук

На Третьому Занасипі кременчуцькі гомініди влаштували смітник на пустирі

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 032 Коментарів: 2

 

Комунальники дуже просять так не робити

Італійський письменник-новеліст Альберто Моравіа сказав: «Дорогу цивілізації вимощено бляшанками з-під консерв». За цією логікою, найцивілізованішим куточком Кременчука можна вважати пустир біля будинків №72-76 по вулиці Мічуріна, що на Третьому Занасипі.


Там 15 березня працівники КП «Благоустрій Кременчука» виявили стихійне сміттєзвалище, що утворилося внаслідок несанкціонованого вивантаження побутового та будівельного сміття місцевими гомінідами*.


Комунальники прибрали та вивезли сміття, але дуже просять містян більше так не робити - залишати сміття лише у спеціально відведених для цього місцях та не утворювати стихійних сміттєзвалищ.


*Гомініди, або людиноподібні — родина ряду приматів, включає як викопних (пітекантропа, неандертальця та ін.), так і сучасних людей.

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Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: Пресслужба мерії Кременчука
Теги: комунальники гоминиды звалище сміття
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Коментарі: 2

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ЯмЩик:
Сьогодні, 11:11

и какой-то гоминид это же слово придумал и ввел в обиход)))))) нет покоя))) срать гаражники любят.


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evgeniys:
Сьогодні, 11:40

Просьбы словами до людей не дойдет, только конскими штрафами.  а за окурки  вообще что б месяц не мог позволить себе сигареты покупать.


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