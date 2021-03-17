На Третьому Занасипі кременчуцькі гомініди влаштували смітник на пустирі

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 032 Коментарів: 2

Комунальники дуже просять так не робити

Італійський письменник-новеліст Альберто Моравіа сказав: «Дорогу цивілізації вимощено бляшанками з-під консерв». За цією логікою, найцивілізованішим куточком Кременчука можна вважати пустир біля будинків №72-76 по вулиці Мічуріна, що на Третьому Занасипі.





Там 15 березня працівники КП «Благоустрій Кременчука» виявили стихійне сміттєзвалище, що утворилося внаслідок несанкціонованого вивантаження побутового та будівельного сміття місцевими гомінідами*.





Комунальники прибрали та вивезли сміття, але дуже просять містян більше так не робити - залишати сміття лише у спеціально відведених для цього місцях та не утворювати стихійних сміттєзвалищ.





*Гомініди, або людиноподібні — родина ряду приматів, включає як викопних (пітекантропа, неандертальця та ін.), так і сучасних людей.