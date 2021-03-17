Народжувати по-новому: що зміниться для кременчужанок з 1 квітня

Пацієнтка матиме право самостійно обирати медичний заклад для супроводу вагітності – незалежно від місця реєстрації та проживання
З 1 квітня усі громадянки України матимуть право на безкоштовне ведення вагітності – медичний заклад укладатиме угоду безпосередньо з Національною службою здоров’я України про надання вагітним безоплатних послуг, повідомили в НСЗУ.
Нагадаємо, що в Кременчуці вже майже 3 роки діє програма з надання мешканкам міста пологових сертифікатів, які теж передбачають безкоштовні послуги для вагітних. У чому ж полягає відмінність? Спробуємо розібратись.
Так, пологовий сертифікат передбачає покриття вартості самих пологів, а також таких обстежень та тестів (за умови проведення їх у міському пологовому будинку):
Спектр послуг з діагностики, передбачених новою державною програмою, дещо ширший:
Проте не маємо жодної інформації щодо оплати супровідних матеріалів (медичних рукавичок, серветок, миючих засобів тощо) за державною програмою, тож є вірогідність, що за це доведеться платити самостійно. Щодо пологового сертифікату, то він повністю покриває вартість таких «дрібниць», тож породіллі не варто хвилюватись. Така сама ситуація з оплатою ліків – поки що не до кінця зрозуміло, хто ж за них платитиме.
Державною програмою передбачені заняття в «Школі відповідального батьківства» з залученням до навчання членів родини та повна інформаційна підтримка майбутньої породіллі. Також можна розраховувати на своєчасне направлення у стаціонар протягом вагітності, якщо виникне така необхідність.
У Національній службі здоров’я наголосили, що пацієнтка матиме право самостійно обирати медичний заклад для супроводу вагітності – незалежно від місця реєстрації та проживання.
З повним спектром послуг можна ознайомитись ТУТ.