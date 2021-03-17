Народжувати по-новому: що зміниться для кременчужанок з 1 квітня

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 2 019 Коментарів: 2

Пацієнтка матиме право самостійно обирати медичний заклад для супроводу вагітності – незалежно від місця реєстрації та проживання

З 1 квітня усі громадянки України матимуть право на безкоштовне ведення вагітності – медичний заклад укладатиме угоду безпосередньо з Національною службою здоров’я України про надання вагітним безоплатних послуг, повідомили в НСЗУ.





Нагадаємо, що в Кременчуці вже майже 3 роки діє програма з надання мешканкам міста пологових сертифікатів, які теж передбачають безкоштовні послуги для вагітних. У чому ж полягає відмінність? Спробуємо розібратись.









Так, пологовий сертифікат передбачає покриття вартості самих пологів, а також таких обстежень та тестів (за умови проведення їх у міському пологовому будинку):

ультразвукове обстеження (тричі за період вагітності);

імунологічні дослідження: подвійний біохімічний тест (вільний ХГЧ, РАРР-А);

тест на наявність HbsAG;

ХГЧ;

АФП;

вільний естріол.

Спектр послуг з діагностики, передбачених новою державною програмою, дещо ширший:

загально-клінічні, біохімічні та імунохімічні лабораторні дослідженя (розгорнутий клінічний аналіз крові, визначення групи крові і резус фактору, визначення антиеритроцитарних антитіл, біохімічний аналіз крові, глюкоза в цільній крові або сироватці крові, загальний аналіз сечі, експрес-тест на наявність білка;

проведення глюкозотолерантного тесту;

визначення плацентарного фактора росту (PIGF), плазмового протеїну А (PAPP-A), хоріонічного гонадотропіну (β-ХГЛ вільний, ХГЛ загальний), альфафетопротеїну (AFP), неконьюгованого естріолу (Е3);

дослідженя на виявлення інфекцій та вірусів (гепатит, тест на ВІЛ, серологічне дослідження на сифіліс, мікробіологічне дослідження матеріалуз перианальної області з метою виявлення стрептококу групи В і т. ін.

мікроскопічні, цитологічні і т. ін. дослідження

інструментальні дослідження (зокрема, УЗД)

Проте не маємо жодної інформації щодо оплати супровідних матеріалів (медичних рукавичок, серветок, миючих засобів тощо) за державною програмою, тож є вірогідність, що за це доведеться платити самостійно. Щодо пологового сертифікату, то він повністю покриває вартість таких «дрібниць», тож породіллі не варто хвилюватись. Така сама ситуація з оплатою ліків – поки що не до кінця зрозуміло, хто ж за них платитиме.





Державною програмою передбачені заняття в «Школі відповідального батьківства» з залученням до навчання членів родини та повна інформаційна підтримка майбутньої породіллі. Також можна розраховувати на своєчасне направлення у стаціонар протягом вагітності, якщо виникне така необхідність.





У Національній службі здоров’я наголосили, що пацієнтка матиме право самостійно обирати медичний заклад для супроводу вагітності – незалежно від місця реєстрації та проживання.





З повним спектром послуг можна ознайомитись ТУТ .



