Рекордну кількість учасників зібрав чемпіонат з грепплінгу та панкратіону

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На змагання зібралися учасники не лише з Полтавської, а й Кіровоградської областей

Протягом двох днів у Горішніх Плавнях проходив Кубок Полтавської області з панкратіону та грепплінгу. Запеклі поєдинки проходили у спортивному комплексі ФОК.





На змагання завітав чемпіон Європи та срібний призер чемпіонату світу з панкратіону Максим Сергеєв. Загалом ці змагання були дуже потужними, адже поруч з юними спортсменами, змагалися досвідчені любителі та професіонали.





У перший день змагань, 6 березня, 224 учасники змагалися у грепплінгу. На змагання завітали учасники та представники різних міст Полтавської та Кіровоградської областей: клуби «Шторм» і «Спарта» (Кременчук), «Спарта» і «Фламінго» (Горішні Плавні), «Скорпіон» і «Євроклуб» (Лубни), «Бронібор», «Вантім» і «Юкен» (Полтава), спортсмени з Долинського Кіровоградської області.





Змагання проходили у 6 вікових категоріях: 2011-2013 року народження, 2009-2010, 2007-2008, 2005-2006, 2003-2004, 2002 та старші.





Змагання тривали з ранку й до пізнього вечора. У підсумку перше командне місце завоювали спортсмени з Лубен, друге - Горішні Плавні, третє у Кременчука.





На другий день проходили змагання з панкратіону. Хлопці та дівчата змагалися у розділі традішн (для дітей до 16 років), та у розділі фул. Тут дозволені не лише удари у тулуб, а й удари у голову, боротьба у стійці та партері.





- На змагання завітало дуже багато учасників. Найбільше представників з Лубен. Результати між містами були дуже щільними, різниця в 1-2 бали, адже з Полтавщини зібралися топові клуби, - зауважив один з організаторів змагань Андрій Зубенко. - Після карантину рівень змагань дуже високий. У розділі фул виступали як професіонали, так і любителі, які нічим не поступалися досвідченим спортсменам.





Перше командне місце завоювали Лубни, друге - Полтава, третє за Горішніми Плавнями.





Наступні змагання планують провести у Горішніх Плавнях на день металурга, а у вересні Кременчук має прийняти чемпіонат Полтавської області.