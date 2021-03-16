Рекордну кількість учасників зібрав чемпіонат з грепплінгу та панкратіону

Протягом двох днів у Горішніх Плавнях проходив Кубок Полтавської області з панкратіону та грепплінгу. Запеклі поєдинки проходили у спортивному комплексі ФОК.
На змагання завітав чемпіон Європи та срібний призер чемпіонату світу з панкратіону Максим Сергеєв. Загалом ці змагання були дуже потужними, адже поруч з юними спортсменами, змагалися досвідчені любителі та професіонали.
У перший день змагань, 6 березня, 224 учасники змагалися у грепплінгу. На змагання завітали учасники та представники різних міст Полтавської та Кіровоградської областей: клуби «Шторм» і «Спарта» (Кременчук), «Спарта» і «Фламінго» (Горішні Плавні), «Скорпіон» і «Євроклуб» (Лубни), «Бронібор», «Вантім» і «Юкен» (Полтава), спортсмени з Долинського Кіровоградської області.
Змагання проходили у 6 вікових категоріях: 2011-2013 року народження, 2009-2010, 2007-2008, 2005-2006, 2003-2004, 2002 та старші.
Змагання тривали з ранку й до пізнього вечора. У підсумку перше командне місце завоювали спортсмени з Лубен, друге - Горішні Плавні, третє у Кременчука.
На другий день проходили змагання з панкратіону. Хлопці та дівчата змагалися у розділі традішн (для дітей до 16 років), та у розділі фул. Тут дозволені не лише удари у тулуб, а й удари у голову, боротьба у стійці та партері.
Перше командне місце завоювали Лубни, друге - Полтава, третє за Горішніми Плавнями.
Наступні змагання планують провести у Горішніх Плавнях на день металурга, а у вересні Кременчук має прийняти чемпіонат Полтавської області.