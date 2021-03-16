На Днепре задержали несостоявшихся байкеров, которые подались в браконьеры. Как сообщает Главное управление Национальной полиции, это произошло вблизи села Липовое,Глобинской территориальной громады.
Сотрудники водной полиции встретили двоих мужчин, которые грузили 200 кг рыбы, наловленной на сети, на 2 мотоцикла. По предварительной оценке,сумма нанесенного ущерба природным биоресурсам составляет более 70тыс.грн.
Решается вопрос открытия уголовного производства по факту незаконное занятия рыбным промыслом.