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На Днепре задержали несостоявшихся байкеров, которые подались в браконьеры

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 1 068 Коментарів: 1

 

Двое подельников вывозили 200 кг рыбы на мотоциклах

На Днепре задержали несостоявшихся байкеров, которые подались в браконьеры. Как сообщает Главное управление Национальной полиции, это произошло вблизи села Липовое,Глобинской территориальной громады. 


 


Сотрудники водной полиции встретили двоих мужчин, которые грузили 200 кг рыбы, наловленной на сети, на 2 мотоцикла. По предварительной оценке,сумма нанесенного ущерба природным биоресурсам составляет более 70тыс.грн. 


Решается вопрос открытия уголовного производства по факту незаконное занятия рыбным промыслом.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: браконьеры
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Коментарі: 1

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zzzzzz:
Сьогодні, 14:56

В заказнике сетями цедят....изверги. так это тех шо поймали, а тем, кому можно ловить сколько уничтожают....


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