Коронавірус на Полтавщині: понад 300 хворих за добу, з них 22 у Кременчуці

На Полтавщині за добу щепили 690 чоловік
Станом на 15 березня в області зареєстровано 313 нових випадків хвороби, одужало 176 людей, а п’ятеро не змогли здолати смертельну хворобу.
Загалом з початку пандемії на Полтавщині захворіло 48901 осіб, подолало вірус 43633 жителя області, кількість летальних випадків становить 1039.
Географія поширення COVID-19:
- Полтава – 18 759 (+142);
- Кременчук – 6 164 (+24);
- Горішні Плавні – 2 374 (+11);
- Полтавський район – 2 164 (+7);
- Миргород – 1 799 (+10);
- Лубни – 1 550 (+4);
- Лохвицький район – 1 478;
- Зіньківський район – 1 123 (+6);
- Карлівський район – 1 018 (+14);
- Пирятинський район – 837 (+3);
- Новосанжарський район – 819 (+13);
- Котелевський район – 815;
- Кременчуцький район – 751 (+8);
- Глобинський район – 742 (+10);
- Шишацький район – 679 (+7);
- Диканський район – 660;
- Миргородський район – 657 (+2);
- Хорольський район – 647 (+10);
- Гадяч – 643;
- Решетилівський район – 601 (+16);
- Кобеляцький район – 595 (+5);
- Машівський район – 576 (+5);
- Чутівський район – 533 (+2);
- Семенівський район – 464 (+1);
- Великобагачанський район – 453 (+1);
- Гадяцький район – 414;
- Козельщинський район – 376 (+5);
- Лубенський район –367 (+2);
- Оржицький район – 321 (+4);
- Гребінківський район – 283 (+1);
- Чорнухинський район – 239.
У Кременчуці протягом 15 березня на коронавірус захворіло 22 особи, з них 11 жінок, 10 чоловіків та 3-місячне немовля. Одужало 26 осіб. На жаль, одного пацієнта врятувати не вдалось.
Загалом по Україні за останню добу захворіло 9642 особи, одужало 6202 пацієнтів. 264 людини померло. З початку пандемії у країні було виявлено 1477190 випадків захворювання на COVID-19.
Щепили за цей час 8 928 осіб, на Полтавщині - 690. Від початку кампанії щеплено 62 083 особи всі вони отримали 1 дозу.