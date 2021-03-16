Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

Коронавірус на Полтавщині: понад 300 хворих за добу, з них 22 у Кременчуці

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На Полтавщині за добу щепили 690 чоловік

Станом на 15 березня в області зареєстровано 313 нових випадків хвороби, одужало 176 людей, а п’ятеро не змогли здолати смертельну хворобу.


Загалом з початку пандемії на Полтавщині захворіло 48901 осіб, подолало вірус 43633 жителя області, кількість летальних випадків становить 1039.


Географія поширення COVID-19:

  • Полтава – 18 759 (+142);
  • Кременчук – 6 164 (+24);
  • Горішні Плавні – 2 374 (+11);
  • Полтавський район – 2 164 (+7);
  • Миргород – 1 799 (+10);
  • Лубни – 1 550 (+4);
  • Лохвицький район – 1 478;
  • Зіньківський район – 1 123 (+6);
  • Карлівський район – 1 018 (+14);
  • Пирятинський район – 837 (+3);
  • Новосанжарський район – 819 (+13);
  • Котелевський район – 815;
  • Кременчуцький район – 751 (+8);
  • Глобинський район – 742 (+10);
  • Шишацький район – 679 (+7);
  • Диканський район – 660;
  • Миргородський район – 657 (+2);
  • Хорольський район – 647 (+10);
  • Гадяч – 643;
  • Решетилівський район – 601 (+16);
  • Кобеляцький район – 595 (+5);
  • Машівський район – 576 (+5);
  • Чутівський район – 533 (+2);
  • Семенівський район – 464 (+1);
  • Великобагачанський район – 453 (+1);
  • Гадяцький район – 414;
  • Козельщинський район – 376 (+5);
  • Лубенський район –367 (+2);
  • Оржицький район – 321 (+4);
  • Гребінківський район – 283 (+1);
  • Чорнухинський район – 239.

 


У Кременчуці протягом 15 березня на коронавірус захворіло 22 особи, з них 11 жінок, 10 чоловіків та 3-місячне немовля. Одужало 26 осіб. На жаль, одного пацієнта врятувати не вдалось.


За добу на COVID-19 захворіли 22 кременчужанина: серед них немовля


Загалом по Україні за останню добу захворіло 9642 особи, одужало 6202 пацієнтів. 264 людини померло. З початку пандемії у країні було виявлено 1477190 випадків захворювання на COVID-19.


 


Щепили за цей час 8 928 осіб, на Полтавщині - 690. Від початку кампанії щеплено 62 083 особи всі вони отримали 1 дозу.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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