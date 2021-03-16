Коронавірус на Полтавщині: понад 300 хворих за добу, з них 22 у Кременчуці

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На Полтавщині за добу щепили 690 чоловік

Станом на 15 березня в області зареєстровано 313 нових випадків хвороби, одужало 176 людей, а п’ятеро не змогли здолати смертельну хворобу.





Загалом з початку пандемії на Полтавщині захворіло 48901 осіб, подолало вірус 43633 жителя області, кількість летальних випадків становить 1039.





Географія поширення COVID-19:

Полтава – 18 759 (+142);



Кременчук – 6 164 (+24);



Горішні Плавні – 2 374 (+11);

Полтавський район – 2 164 (+7);

Миргород – 1 799 (+10);

Лубни – 1 550 (+4);

Лохвицький район – 1 478;

Зіньківський район – 1 123 (+6);

Карлівський район – 1 018 (+14);

Пирятинський район – 837 (+3);

Новосанжарський район – 819 (+13);

Котелевський район – 815;

Кременчуцький район – 751 (+8);

Глобинський район – 742 (+10);

Шишацький район – 679 (+7);

Диканський район – 660;

Миргородський район – 657 (+2);

Хорольський район – 647 (+10);

Гадяч – 643;

Решетилівський район – 601 (+16);

Кобеляцький район – 595 (+5);

Машівський район – 576 (+5);

Чутівський район – 533 (+2);

Семенівський район – 464 (+1);

Великобагачанський район – 453 (+1);

Гадяцький район – 414;

Козельщинський район – 376 (+5);

Лубенський район –367 (+2);

Оржицький район – 321 (+4);

Гребінківський район – 283 (+1);

Чорнухинський район – 239.





У Кременчуці протягом 15 березня на коронавірус захворіло 22 особи, з них 11 жінок, 10 чоловіків та 3-місячне немовля. Одужало 26 осіб. На жаль, одного пацієнта врятувати не вдалось.









Загалом по Україні за останню добу захворіло 9642 особи, одужало 6202 пацієнтів. 264 людини померло. З початку пандемії у країні було виявлено 1477190 випадків захворювання на COVID-19.









Щепили за цей час 8 928 осіб, на Полтавщині - 690. Від початку кампанії щеплено 62 083 особи всі вони отримали 1 дозу.