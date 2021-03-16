МОН планує моніторити працевлаштування випускників вишів за допомогою онлайн-системи

Хочуть синхронізувати інформацію Єдиної державної електронної бази з питань освіти та Пенсійного фонду
Цьогоріч Міністерство освіти і науки України планує запустити онлайн-систему моніторингу працевлаштування випускників вишів. Про це написав голова відомства Сергій Шкарлет в своєму Telegram-каналі.
За словами Шкарлета, найголовнішим на цьому етапі є узгодження порядку обміну інформацією між Пенсійним фондом України та Міністерством освіти і науки. Тестування системи почнеться після синхронізації інформації Єдиної державної електронної бази з питань освіти та Пенсійного фонду.