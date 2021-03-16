Освіта, Україна, Світ

МОН планує моніторити працевлаштування випускників вишів за допомогою онлайн-системи

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 370

 

Хочуть синхронізувати інформацію Єдиної державної електронної бази з питань освіти та Пенсійного фонду

Цьогоріч Міністерство освіти і науки України планує запустити онлайн-систему моніторингу працевлаштування випускників вишів. Про це написав голова відомства Сергій Шкарлет в своєму Telegram-каналі.


Це необхідний елемент для аналізу та схвалення подальших рішень щодо розвитку системи вищої освіти України. Окрім того, показник працевлаштування необхідний для вдосконалення формули розподілу фінансування ЗВО, - йдеться у повідомленні.


За словами Шкарлета, найголовнішим на цьому етапі є узгодження порядку обміну інформацією між Пенсійним фондом України та Міністерством освіти і науки. Тестування системи почнеться після синхронізації інформації Єдиної державної електронної бази з питань освіти та Пенсійного фонду.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: bsmu.edu.ua
Теги: МОН трудоустройство Пенсионный фонд
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх