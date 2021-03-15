Кременчук, Спорт, Кременчуг

Перші після карантину: у Кременчуці відбулися змагання з Taekwondo WTF

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 560

 

Змагання відбулися в залі КДЮСШ №2

13 березня у Кременчуці відбулися перші після карантину змагання з олімпійського виду спорту Taekwondo WTF. Про це повідомив у фейсбуці почесний Президент федерації TaekwondoWTF Олександр Березянський. Участь у змаганнях взяли 120 спортсменів віком від 7 років. 


Поєдинки проходили з максимальним ступенем захисту для дітей: крім стандартної захисної екіпіровки на шоломах були встановлені захисні екрани, що виключало найменше попадання ногою дитині в обличчя. Також бої відбувалися на ліцензованій олімпійській електронній екіпіровці KP@P.


- Хочу відмітити чітку і злагоджену систему роботу суддів і рефері. Все дуже демократично і чесно, - зазначив та подякував за підтримку спонсорів депутат та Президент федерації TaekwondoWTF Олександр Березянський.
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Олександр Березянський
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