Перші після карантину: у Кременчуці відбулися змагання з Taekwondo WTF

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 560

13 березня у Кременчуці відбулися перші після карантину змагання з олімпійського виду спорту Taekwondo WTF. Про це повідомив у фейсбуці почесний Президент федерації TaekwondoWTF Олександр Березянський. Участь у змаганнях взяли 120 спортсменів віком від 7 років.





Поєдинки проходили з максимальним ступенем захисту для дітей: крім стандартної захисної екіпіровки на шоломах були встановлені захисні екрани, що виключало найменше попадання ногою дитині в обличчя. Також бої відбувалися на ліцензованій олімпійській електронній екіпіровці KP@P.





- Хочу відмітити чітку і злагоджену систему роботу суддів і рефері. Все дуже демократично і чесно, - зазначив та подякував за підтримку спонсорів депутат та Президент федерації TaekwondoWTF Олександр Березянський.