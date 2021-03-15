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Поліцейські врятували собаку від голодної смерті

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 838 Коментарів: 1

 

Господар погодився віддати пса до притулку

У Карлівці поліцейські врятували шарпея від голодної смерті, повідомляє пресслужба поліції Карлівки.


Так, 5 березня до поліції звернулась голова волонтерської групи «Карлівка Допомога Безпритульним Тваринам», яка повідомила, що на одній з вулиць міста мешканці не в змозі забезпечити собаці належні умови для проживання.


На місці поліцейські з’ясували: тварину тримають в холодному приміщенні, і вона потребує термінового лікування. Господар сказав, що кормить собаку, але не має коштів на лікування, тож погодився добровільно віддати її до притулку.


Наразі тварині надається медична допомога, загрози життю немає. Поліцейські ж отримали подяку від волонтерів за небайдужість і допомогу в спасінні собаки.

 

 

 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: собака
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Коментарі: 1

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Slav:
Сьогодні, 17:04

от новость, так новость!!!...людям жрать не чего...сам погибай, но собачку спасай!!!

 


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