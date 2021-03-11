За добу в Україні більше 9000 захворіли на COVID-19, більше 4000 госпіталізували

Станом на 11 березня в країні виявлено 9084 нових випадки коронавірусу, госпіталізовано 4250 людей, а одужало 5330. Як повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
За кількістю хворих першість утримує Київ (853), за ним йдуть Вінницька (659) та Львівська (600) області. Полтавщина займає 16 місце серед усіх областей, тут виявлено 358 нових випадків COVID.
У Кременчуці за минулу добу захворіло 36 людей, по всіх випадках проводяться епідеміологічні розслідування та з’ясовується коло контактних осіб.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та м. Севастополя відсутні.
Тим часом у країні набуває обертів вакцинація: тільки за останню добу щеплено 5898 осіб. Найбільша кількість людей отримала вакцину на Тернопільщині – 500. В Полтавській області щеплено 380 осіб.
Голова МОЗ Степанов раніше зазначив, що зростання темпів вакцинації до кількох мільйонів доз щомісяця очікується вже влітку, у той час як на ринку вакцина з’явиться ближче до осені.