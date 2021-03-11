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15 000 давав п'яний водій, аби відкупитися від патрульних

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 795 Коментарів: 2

 

З чоловіком розбиратимуться слідчі

15 000 давав п'яний водій, аби відкупитися від правоохоронців. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося на вул. Велика набережна. 


Водія зупинили за порушення дорожньої розмітки. Проте, під час оформлення адмінматеріалів виявилося, що 31-річний чоловік має ознаки наркотичного сп'яніння. Керманич від процедури освідування відмовився, і почав пропонувати гроші за те, щоб його відпустили. 


Водія кілька раз попередили, але він був наполегливий. 


Тож, на чоловіка склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) та за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожньої розмітки) КУпАП. Також на місце викликали слідчо-оперативну групу для фіксування спроби надати хабар. 



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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: хабар нетверезий водій
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Коментарі: 2

163
1
Добрыня:
Сьогодні, 12:36

А добрый следователь может быть не таким принципиальным как сотрудники патрульной полиции.


8 2
46
1
Гуру:
Сьогодні, 14:22

а если протокол составленно грамотно,ни один следак на такой мелочи подставлятся не будет.Респект таким полицейским!!!


2 1

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