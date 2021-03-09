Сьогодні померло двоє кременчужан з коронавірусом

Сьогодні, 21:21 Переглядів: 551

Сьогодні, 9 березня, в Кременчуці зареєстрували 29 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.



Захворіли 14 жінок віком від 28 до 68 років та 15 чоловіків віком від 31 до 79 років. Із них 25 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 4 - лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 55 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 7 пацієнтів. На жаль, 2 пацієнти померли.



Всього зареєстровано 6 033 випадки: одужало 5 627, померло 166.