У Кременчуцькій галереї представили повну збірку конвертів та марок з Тарасом Шевченком

Цьогоріч Спілці філателістів Кременчука виповнюється 55 років, тому виставки різної тематики у галереї вона проводитиме щомісяця
До дня народження поета Тараса Шевченка*, який відзначають 9 березня, в Кременчуцькій художній галереї Спілка філателістів Кременчука представила виставку «160 років пам'яті Тараса Шевченка». В експозиції – повна збірка марок, конвертів, листівок, картмаксимумів з зображенням Великого Кобзаря, які випустила Україна.
Перша марка з Тарасом Шевченком, яку випустили в УНР в 1920 році
В експозиції є картмаксимуми, які створив знаменитий майстер-філателіст зі Львова, засновник «Козацької пошти» Андрій Пилюх. Вони вийшли тиражем по 50 екземплярів.
Володимир Скляр розповів, що у цьому році Спілці філателістів Кременчука виповнюється 55 років, і кожного місяця у Кременчуцькій художній галереї її учасники презентуватимуть виставки філателії з різної тематики. Наступна буде присвячена транспорту.
Крім того, ТЪ дізнався, що у жовтні у галереї стартує виставка «Шевченко і Кременчук», адже поет відвідував наше місто.
Кременчуцька міська художня галерея працює:
Вхід вільний. Виставка діятиме до 28 березня.
*У 2021 році виповнюється 207 років з дня народження і 160 – з дня смерті Великого Кобзаря Тараса Шевченка.