У Кременчуцькій галереї представили повну збірку конвертів та марок з Тарасом Шевченком

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Цьогоріч Спілці філателістів Кременчука виповнюється 55 років, тому виставки різної тематики у галереї вона проводитиме щомісяця













Фото: Артем Коваленко

До дня народження поета Тараса Шевченка*, який відзначають 9 березня, в Кременчуцькій художній галереї Спілка філателістів Кременчука представила виставку «160 років пам'яті Тараса Шевченка». В експозиції – повна збірка марок, конвертів, листівок, картмаксимумів з зображенням Великого Кобзаря, які випустила Україна.





- 8 березня – всі гуляють, 9 березня – відпочивають, коли день народження. І воно так скомкано проходить. І хотілося, щоб Шевченка більше поважали, більше про нього говорили, - сказав голова Спілка філателістів Володимир Скляр.







Перша марка з Тарасом Шевченком, яку випустили в УНР в 1920 році





В експозиції є картмаксимуми, які створив знаменитий майстер-філателіст зі Львова, засновник «Козацької пошти» Андрій Пилюх. Вони вийшли тиражем по 50 екземплярів.



Володимир Скляр розповів, що у цьому році Спілці філателістів Кременчука виповнюється 55 років, і кожного місяця у Кременчуцькій художній галереї її учасники презентуватимуть виставки філателії з різної тематики. Наступна буде присвячена транспорту.



Крім того, ТЪ дізнався, що у жовтні у галереї стартує виставка «Шевченко і Кременчук», адже поет відвідував наше місто.



Кременчуцька міська художня галерея працює:

середа – п'ятниця з 10.00 до 16.00;

субота – неділя з 10.00 до 16.30;

понеділок, вівторок – вихідні.

Вхід вільний. Виставка діятиме до 28 березня.





*У 2021 році виповнюється 207 років з дня народження і 160 – з дня смерті Великого Кобзаря Тараса Шевченка.