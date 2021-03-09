Кременчук, Культура, Кременчуг

У Кременчуцькій галереї представили повну збірку конвертів та марок з Тарасом Шевченком

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 102

 

Цьогоріч Спілці філателістів Кременчука виповнюється 55 років, тому виставки різної тематики у галереї вона проводитиме щомісяця
Фото: Артем Коваленко

До дня народження поета Тараса Шевченка*, який відзначають 9 березня, в Кременчуцькій художній галереї Спілка філателістів Кременчука представила виставку «160 років пам'яті Тараса Шевченка». В експозиції – повна збірка марок, конвертів, листівок, картмаксимумів з зображенням Великого Кобзаря, які випустила Україна.


- 8 березня – всі гуляють, 9 березня – відпочивають, коли день народження. І воно так скомкано проходить. І хотілося, щоб Шевченка більше поважали, більше про нього говорили, - сказав голова Спілка філателістів Володимир Скляр.



Перша марка з Тарасом Шевченком, яку випустили в УНР в 1920 році


В експозиції є картмаксимуми, які створив знаменитий майстер-філателіст зі Львова, засновник «Козацької пошти» Андрій Пилюх. Вони вийшли тиражем по 50 екземплярів.


Володимир Скляр розповів, що у цьому році Спілці філателістів Кременчука виповнюється 55 років, і кожного місяця у Кременчуцькій художній галереї її учасники презентуватимуть виставки філателії з різної тематики. Наступна буде присвячена транспорту.


Крім того, ТЪ дізнався, що у жовтні у галереї стартує виставка «Шевченко і Кременчук», адже поет відвідував наше місто.


Кременчуцька міська художня галерея працює:

  • середа – п'ятниця з 10.00 до 16.00;
  • субота – неділя з 10.00 до 16.30;
  • понеділок, вівторок – вихідні.

Вхід вільний. Виставка діятиме до 28 березня.


*У 2021 році виповнюється 207 років з дня народження і 160 – з дня смерті Великого Кобзаря Тараса Шевченка.

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Автор: Катерина Турубара Фото: Артем Коваленко
Теги: Спілка філателістів Кременчука конверт марки выставка галерея Тарас Шевченко листівки
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