За 6 000 перевалила кількість захворівших кременчужан на COVID-19

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Статистика захворювання у Кременчуці, Полтавщині та Україні

Вчора, 6 березня, в Кременчуці зареєстровано 5 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.





Захворіли жінки віком від 21 до 74 років. Із вперше виявлених випадків захворювання один пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря, чотири пацієнти лікуються в інфекційних шпиталях.





Всього в інфекційних шпиталях лікуються сорок вісім пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Всього зареєстровано 6004 випадків. Одужало 5620. Померло 164









За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 47 158 випадків захворювання на COVID-19.





Одужали 42 919 жителів області, продовжують лікування 3 239 людей, зокрема 150 дітей.





Усього зареєстровано 1 000 летальних випадків, нових – 1 Лохвицький район).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 120.









Географія поширення інфекції:

Полтава – 18 162 (+30);

Кременчук – 6 007 (+24);

Горішні Плавні – 2 335;

Полтавський район – 2 008 (+6);

Миргород – 1 730;

Лубни – 1 497 (+15);

Лохвицький район – 1 387 (+11);

Зіньківський район – 1 068;

Карлівський район – 974;

Пирятинський район – 818;

Котелевський район – 794;

Новосанжарський район – 784;

Кременчуцький район – 730 (+3);

Глобинський район – 712;

Шишацький район – 650;

Диканський район – 648;

Миргородський район – 641;

Хорольський район – 624;

Гадяч – 592 (+13);

Кобеляцький район – 582;

Решетилівський район – 562;

Машівський район – 536;

Чутівський район – 523;

Семенівський район – 459;

Великобагачанський район – 437;

Гадяцький район – 380 (+12);

Козельщинський район – 366;

Лубенський район –348 (+3);

Оржицький район – 295;

Гребінківський район – 273;

Чорнухинський район – 236 (+3).





7 167 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 466 дітей та 172 медпрацівники.





Також за минулу добу

госпіталізовано – 3 956 осіб;

виписано з лікарень – 3 784 особи

летальних випадків – 103;

одужало – 2 147 осіб;

здійснено тестувань за добу – 46 304 (зокрема методом ПЛР – 24 868, методом ІФА – 3 927);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 509.



За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 401 228 осіб;

одужало – 1 196 520 осіб;

летальних випадків – 27 022;

проведено ПЛР-тестувань – 7 126 226.









За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (747), Львівській (601), Вінницькій (587), Івано-Франківській (543) та Закарпатській (503) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 432 випадки;

Вінницька область – 587 випадків;

Волинська область – 129 випадків;

Дніпропетровська область – 362 випадки;

Донецька область – 217 випадків;

Житомирська область – 747 випадків;

Закарпатська область – 503 випадки;

Запорізька область – 82 випадки;

Івано-Франківська область – 543 випадки;

Київська область – 366 випадків;

Кіровоградська область – 46 випадків;

Луганська область – 18 випадків;

Львівська область – 601 випадок;

Миколаївська область – 184 випадки;

Одеська область – 356 випадків;

Полтавська область – 120 випадків;

Рівненська область – 89 випадків;

Сумська область – 127 випадків;

Тернопільська область – 256 випадків;

Харківська область – 362 випадки;

Херсонська область – 35 випадків;

Хмельницька область – 361 випадок;

Черкаська область – 94 випадки;

Чернівецька область – 441 випадок;

Чернігівська область – 109 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.