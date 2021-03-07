Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Кременчук, Воины света

У Кременчуці встановлять меморіальну дошку на честь загиблого бійця Дмитра Мовчана

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 213

 

Дошку встановлять на фасаді однієї зі шкіл

5 березня виконком Кременчуцької міської ради прийняв рішення «Про увічнення пам’яті загиблого бійця АТО Дмитра Васильовича Мовчана в Кременчуці».


Із відповідним листом звернулась адміністрація педагогічного колективу Кременчуцького ліцею № 30 «Олімп» імені Н.М. Шевченка щодо увічнення пам’яті та розміщення на фасаді ліцею пам’ятної дошки, присвяченої пам’яті загиблого при виконанні службового обов’язку в зоні проведення АТО випускника Дмитра Мовчана.


«Пілоти не вмирають - вони повертаються на небо»: кременчужани попрощалися з Дмитром Мовчаном


Меморіальну дошку в пам’ять про загиблого у зоні АТО кременчужанина Дмитра Мовчана встановлять на фасаді Кременчуцького ліцею № 30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко (за адресою: пров. Олега Кошового, 3), де він навчався.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: мемориальная доска меморіальна дошка АТОвці
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх