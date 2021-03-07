У Кременчуці встановлять меморіальну дошку на честь загиблого бійця Дмитра Мовчана

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 213

Дошку встановлять на фасаді однієї зі шкіл

5 березня виконком Кременчуцької міської ради прийняв рішення «Про увічнення пам’яті загиблого бійця АТО Дмитра Васильовича Мовчана в Кременчуці».





Із відповідним листом звернулась адміністрація педагогічного колективу Кременчуцького ліцею № 30 «Олімп» імені Н.М. Шевченка щодо увічнення пам’яті та розміщення на фасаді ліцею пам’ятної дошки, присвяченої пам’яті загиблого при виконанні службового обов’язку в зоні проведення АТО випускника Дмитра Мовчана.









Меморіальну дошку в пам’ять про загиблого у зоні АТО кременчужанина Дмитра Мовчана встановлять на фасаді Кременчуцького ліцею № 30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко (за адресою: пров. Олега Кошового, 3), де він навчався.