250 порушень на Полтавщині зафіксував рибний патруль

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Яка статистика за попередній місяць

Впродовж лютого 2021 року головні держінспектори рибоохоронного патруля Полтавщини здійснили 14 рейдів та викрили 250 порушень природоохоронного законодавства. Про це повідомили на сторінці Полтавський рибоохоронний патруль.





Складено 108 протоколів за порушення Правил рибальства, включаючи незаконний вилов на зимувальних ямах (ч. 3 ст. 85 КУпАП), 75 – за грубе порушення Правил рибальства, а саме застосування заборонених знарядь лову чи перевищення добової норми вилову риби (ч. 4 ст. 85 КУпАП) та 5 – за незаконне придбання чи збут водних біоресурсів (ст. 88-1 КУпАП).



Крім того, оформлено 62 актів безгосподарського майна, згідно з якими вилучено 122 од. заборонених знарядь лову, серед яких 4 630 метрів сіток.





У рамках проведених рибоохоронних заходів у порушників вилучено 38 од. знарядь лову (1 013 метрів сіток), 1 231 кг водних біоресурсів та затримано один човен.





Збитки, завдані рибному господарству України, склали 82 тис 404 грн.



Накладено штрафів на громадян на суму 11 тис 441 грн.





Порушення зафіксовані на водоймах: Порушення зафіксовані на водоймах: Порушення зафіксовані на водоймах: Кам’янське, Кременчуцьке водосховища, Сулинська затока, та у забороненій зоні Кременчуцької ГЕС, річках Псел, Ворскла, Дніпро, Сула, Удай.



На ринках та в місцях стихійної торгівлі: незаконна торгівля водними біоресурсами на ринку смт. Градизьк Градизької територіальної громади Кременчуцького району та у місцях стихійної торгівлі Крюківському, Автозаводському районах Кременчука та ринку Горишніх Плавнів.





У рибпатрулі нагадують, що близько 30 державних інспекторів здійснюють рибоохоронні рейди на водоймах, перевіряють законність придбання або збуту риби та інших водних біоресурсів, контролюють дотримання режимів промислового рибальства підприємствами галузі, проводять роз’яснювальну роботу щодо правил рибальства та безпосередньо співпрацюють із громадськістю щодо дотримання законодавства у сфері рибного господарства.