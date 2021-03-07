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З палаючого будинку правоохоронці врятували чоловіка

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 150

Чоловік в цей час міцно спав 

Поліцейські Кременчуцького району врятували життя чоловіка, помешкання якого горіло. Сьогодні, 7 березня близько 1:00 години під час патрулювання Кременчуцького району група реагування патрульної поліції відділення поліції 2 Кременчуцького РУП в селі Рокитне вичвили палаючу будівлю приватного домоволодіння. Про це повідомляє пресслужба поліції. 


Наряд поліції відразу кинулися перевіряти чи є в приміщенні люди і викликали пожежних. У приміщенні на цей час перебував 37-річний чоловік, який міцно спав.


Завдяки оперативний діям правоохоронців чоловіка врятували. Рятувальники, що прибули на місце ліквідували загорання. Причиною загорання стало необережне поводження з опалювальними приладами.

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Автор: Альона Душенко
Теги: поліція пожежа
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