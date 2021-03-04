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Кременчук, Благодійність

«Швидка» за мільйон: лікарні «Кременчуцькій» подарували автомобіль

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 532 Коментарів: 2

 

Автомобіль ще дообладнають спецобладнанням

Автопарк лікарні інтенсивного лікування поповнився новенькою «швидкою». 4 березня гендиректор Біланівського гірничо-збагачувального комбінату Юрій Химич та депутат міськради Богдан Лазоренко передали лікарні автомобіль швидкої допомоги вартістю понад мільйон гривень.


Автомобіль ще дообладнають спеціальним медичним обладнанням: системою подачі кисню, електрокардіографом, дефібрилятором. Після цього він буде транспортувати важкохворих в межах нашого міста та Кременчуцького району.


Директор медзакладу Оксана Корлякова зазначила, що медустанова давно відчувала гостру потребу в придбанні такої техніки, адже автопарк лікарні вже застарів.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo благодійність лікарня Кременчуцька швидка Біланівський ГЗК
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Коментарі: 2

469
shtai:
Сьогодні, 12:43

Живаго повертаеться? Чи вирішив присоромити Шаповалова в такий спосіб?


4 0
887
почемучка:
Сьогодні, 13:46

8 років назад лежав в 1 лікарні з протрузією. Потрібно було в 3 лікарню поїхати на КТ. Здерли тоді ще 50 грн за те що мене на скорій (Хюндай Н100 який всередині зі скорою нічого спільного не має) відвезуть. Самостійно поїхати не пускали. Тому в безкоштовне НЕ ВІРЮ!!!!!


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