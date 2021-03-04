«Швидка» за мільйон: лікарні «Кременчуцькій» подарували автомобіль

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 532 Коментарів: 2

Автопарк лікарні інтенсивного лікування поповнився новенькою «швидкою». 4 березня гендиректор Біланівського гірничо-збагачувального комбінату Юрій Химич та депутат міськради Богдан Лазоренко передали лікарні автомобіль швидкої допомоги вартістю понад мільйон гривень.





Автомобіль ще дообладнають спеціальним медичним обладнанням: системою подачі кисню, електрокардіографом, дефібрилятором. Після цього він буде транспортувати важкохворих в межах нашого міста та Кременчуцького району.





Директор медзакладу Оксана Корлякова зазначила, що медустанова давно відчувала гостру потребу в придбанні такої техніки, адже автопарк лікарні вже застарів.