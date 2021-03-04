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На Полтавщині фургон в'їхав у легковик: постраждав 7-річний хлопчик

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 500

 

Дитина у лікарні

На Полтавщині фургон в'їхав у легковик, у результаті чого постраждав 7-річний хлопчик. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 3-го лютого у Лубнах. 


 


Зіштовхнулися Volkswagen LT та Mercedes. Дитину госпіталізували. 


 


У поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Обставини ДТП встрановлюють. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: дтп аварія постраждалі
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