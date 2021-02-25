Завтра у Кременчуці розпочинається вакцинація від коронавірусу

Перший етап вакцинації від COVID-19 у Кременчуці розпочнуть 26 лютого. Про це інфомує пресслужба мерії нашого міста.
Впродовж I етапу вакцинації підлягають 208 медичних працівників, які мають найбільший ризик інфікування COVID-19, а саме:
Нагадаємо, що щеплення безкоштовне й добровільне за попередньо підготовленими списками.
Впродовж II етапу вакцинації у нашому місті щепитимуть інших медичних працівників, людей віком від 80 років, працівників соціальної сфери загальною кількістю 2758 осіб.
Вакцинування у Кременчуці проводитимуть виїзні бригади та стаціонарні на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги.
У Полтавській області створені дві мобільні бригади, які працюватимуть із вакциною AstraZeneca та здійснюватимуть вакцинацію проти коронавірусної інфекції – у Полтаві та Кременчуці.
Мобільна бригада Полтави пройшла тренінг на базі МОЗ України 17 лютого, а навчання бригади Кременчука було заплановане на 23 лютого. Але з 22 лютого Міністерство охорони здоров'я відмінило проведення тренінгів для мобільних бригад та впровадило новий формат навчання медиків, які будуть проводити щеплення.
Наразі участь у тренінгах беруть фахівці, визначені обласними департаментами охорони здоров’я. Їм присвоять статус тренерів, і вони самостійно проводитимуть навчання членів бригад по проведенню щеплень у кожній області окремо.
За інформацією департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА, навчання мобільної бригади з Кременчука заплановане на 3 березня. З наступного дня бригада зможе працювати самостійно та щепити людей у Кременчуці та Кременчуцькому районі. Тож 26 лютого у Кременчук приїдуть фахівці з Полтави.