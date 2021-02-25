Завтра у Кременчуці розпочинається вакцинація від коронавірусу

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Перший етап вакцинації від COVID-19 у Кременчуці розпочнуть 26 лютого. Про це інфомує пресслужба мерії нашого міста.









Впродовж I етапу вакцинації підлягають 208 медичних працівників, які мають найбільший ризик інфікування COVID-19, а саме:

працівники мобільних бригад із вакцинації;

співробітники лікарень, які надають стаціонарну допомогу хворим на COVID-19;

працівники екстреної медичної допомоги;

колективи та мешканці спеціалізованих інтернатних закладів.

Нагадаємо, що щеплення безкоштовне й добровільне за попередньо підготовленими списками.





Впродовж II етапу вакцинації у нашому місті щепитимуть інших медичних працівників, людей віком від 80 років, працівників соціальної сфери загальною кількістю 2758 осіб.





Вакцинування у Кременчуці проводитимуть виїзні бригади та стаціонарні на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги.





У Полтавській області створені дві мобільні бригади, які працюватимуть із вакциною AstraZeneca та здійснюватимуть вакцинацію проти коронавірусної інфекції – у Полтаві та Кременчуці.





Мобільна бригада Полтави пройшла тренінг на базі МОЗ України 17 лютого, а навчання бригади Кременчука було заплановане на 23 лютого. Але з 22 лютого Міністерство охорони здоров'я відмінило проведення тренінгів для мобільних бригад та впровадило новий формат навчання медиків, які будуть проводити щеплення.

Наразі участь у тренінгах беруть фахівці, визначені обласними департаментами охорони здоров’я. Їм присвоять статус тренерів, і вони самостійно проводитимуть навчання членів бригад по проведенню щеплень у кожній області окремо.





За інформацією департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА, навчання мобільної бригади з Кременчука заплановане на 3 березня. З наступного дня бригада зможе працювати самостійно та щепити людей у Кременчуці та Кременчуцькому районі. Тож 26 лютого у Кременчук приїдуть фахівці з Полтави.