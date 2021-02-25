Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Завтра у Кременчуці розпочинається вакцинація від коронавірусу

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 513

 

На I етапі прививку зроблять 208 медичним працівникам нашого міста

Перший етап вакцинації від COVID-19 у Кременчуці розпочнуть 26 лютого. Про це інфомує пресслужба мерії нашого міста.


На Полтавщині від коронавірусу вакцинували першу людину


Впродовж I етапу вакцинації підлягають 208 медичних працівників, які мають найбільший ризик інфікування COVID-19, а саме:

  • працівники мобільних бригад із вакцинації;
  • співробітники лікарень, які надають стаціонарну допомогу хворим на COVID-19;
  • працівники екстреної медичної допомоги;
  • колективи та мешканці спеціалізованих інтернатних закладів.

Нагадаємо, що щеплення безкоштовне й добровільне за попередньо підготовленими списками.


Впродовж II етапу вакцинації у нашому місті щепитимуть інших медичних працівників, людей віком від 80 років, працівників соціальної сфери загальною кількістю 2758 осіб.


Вакцинування у Кременчуці проводитимуть виїзні бригади та стаціонарні на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги.


У Полтавській області створені дві мобільні бригади, які працюватимуть із вакциною AstraZeneca та здійснюватимуть вакцинацію проти коронавірусної інфекції – у Полтаві та Кременчуці.


Мобільна бригада Полтави пройшла тренінг на базі МОЗ України 17 лютого, а навчання бригади Кременчука було заплановане на 23 лютого. Але з 22 лютого Міністерство охорони здоров'я відмінило проведення тренінгів для мобільних бригад та впровадило новий формат навчання медиків, які будуть проводити щеплення.

 

Наразі участь у тренінгах беруть фахівці, визначені обласними департаментами охорони здоров’я. Їм присвоять статус тренерів, і вони самостійно проводитимуть навчання членів бригад по проведенню щеплень у кожній області окремо.


За інформацією департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА, навчання мобільної бригади з Кременчука заплановане на 3 березня. З наступного дня бригада зможе працювати самостійно та щепити людей у Кременчуці та Кременчуцькому районі. Тож 26 лютого у Кременчук приїдуть фахівці з Полтави.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус вакцинация вакцина медики
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