Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Кременчук, Информцентр для участников АТО

Волонтер з Кременчука шукає в свою команду водіїв-АТОвців

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 95

 

Бажано кременчужанина, який захищав незалежність України на передовій

Волонтер з Кременчука Іван Колесник шукає свою команду водія. Перевагу нададуть учаснику Операції об'єднаних сил. 


Контактний телефон 097-210-32-00 Іван.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: АТОвці робота
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх