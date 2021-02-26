Волонтер з Кременчука шукає в свою команду водіїв-АТОвців

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Бажано кременчужанина, який захищав незалежність України на передовій
Волонтер з Кременчука Іван Колесник шукає свою команду водія. Перевагу нададуть учаснику Операції об'єднаних сил.
Контактний телефон 097-210-32-00 Іван.