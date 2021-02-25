В кінці робочого дня: Укрпошта випустила конверт із зображенням Лесі Українки у стилі поп-арт

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Укрпошта 25 лютого випустила художній немаркований конверт у сучасному дизайні, на якому Леся Українка зображена у стилі поп-арт. Введення в обіг приурочене до 150-річчя від дня народження поетеси.



Портрет Лесі Українки у блакитно-жовтих кольорах створений у техніці постеризація. Він нагадує напрямок мистецтва поп-арт та роботи одного із його основоположників – художника українсько-лемківського походження Енді Воргола. Ще на конверті як повідомлення у гаджеті викарбувані найвідоміші рядки із віршів поетеси.



Одночасно з випуском конверту 25 лютого у місцях, де народилася та жила поетеса, відбудуться спеціальні погашення – у м. Новгород-Волинський Житомирської області, с. Колодяжне Волинської області, м. Гадяч Полтавської області та у м. Києві. Для цього виготовили чотири поштові штемпелі, два з яких прикрашені написами – напис «Леся з нами :)», а на двох інших розміщено цитату із «Лісової пісні»: «Ні, я жива, я вічно буду жити».





- Нова цифрова реальність вносить у наше життя нову графічну й образну естетику. Молодь зараз хоче креативності, все сприймає через екран гаджету та прості легкі форми. Тому таке рішення – відхід усталеного класичного образу, аби тема була ближчою для молоді, до їх сучасного сприйняття мистецтва. А ще спроба показати, що Леся – звичайна людина, така як ми, яка жила, боролася, творила. На фото, що бралося за основу, шия поетеси у коралях та намисті. На переосмисленому творчому образі, на місці прикрас – QR-код, який переносить нас у сучасність та нагадує вишиванку – код нації. І те й інше – інформаційні знаки і символи різних епох. А образ у блакитно-жовтих кольорах символізує нашу державу, – сказав художник Володимир Таран, який розробив дизайн конверта та штемпелів спецпогашення.



Тираж конверта до 150-річчя від дня народження Лесі Українки – 50 тисяч примірників.



Крім того, до ювілею поетеси Укрпошта виготовила «Власну марку» на замовлення Міністерства культури та інформаційної політики. На марках Лариса Косач-Квітка постає в різних образах. В рамках святкування цього року 150-річного ювілею поетеси Укрпошта планує випуск поштового блоку, презентація якого запланована у третьому кварталі цього року.