В кінці робочого дня: Укрпошта випустила конверт із зображенням Лесі Українки у стилі поп-арт

Введення в обіг приурочене до 150-річчя від дня народження поетеси, яке відзначають сьогодні, 25 лютого
Укрпошта 25 лютого випустила художній немаркований конверт у сучасному дизайні, на якому Леся Українка зображена у стилі поп-арт. Введення в обіг приурочене до 150-річчя від дня народження поетеси.
Портрет Лесі Українки у блакитно-жовтих кольорах створений у техніці постеризація. Він нагадує напрямок мистецтва поп-арт та роботи одного із його основоположників – художника українсько-лемківського походження Енді Воргола. Ще на конверті як повідомлення у гаджеті викарбувані найвідоміші рядки із віршів поетеси.
Одночасно з випуском конверту 25 лютого у місцях, де народилася та жила поетеса, відбудуться спеціальні погашення – у м. Новгород-Волинський Житомирської області, с. Колодяжне Волинської області, м. Гадяч Полтавської області та у м. Києві. Для цього виготовили чотири поштові штемпелі, два з яких прикрашені написами – напис «Леся з нами :)», а на двох інших розміщено цитату із «Лісової пісні»: «Ні, я жива, я вічно буду жити».
Тираж конверта до 150-річчя від дня народження Лесі Українки – 50 тисяч примірників.
Крім того, до ювілею поетеси Укрпошта виготовила «Власну марку» на замовлення Міністерства культури та інформаційної політики. На марках Лариса Косач-Квітка постає в різних образах. В рамках святкування цього року 150-річного ювілею поетеси Укрпошта планує випуск поштового блоку, презентація якого запланована у третьому кварталі цього року.