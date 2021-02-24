КВСЗ в 2021 году перешел на закупки комплектующих из России: в Украине дорого и не всё есть

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 734 Коментарів: 7

На заводе говорят, что всё в соответствии с законодательством

Крюковский вагоностроительный завод с начала 2021 года перешел на закупку комплектующих российского производства. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ, имеющиеся в распоряжении БизнесЦензор .





Так, в январе КВСЗ импортировал из РФ 655 ж/д колес производства Евраз НТМЗ, что позволит заводу полностью собрать 81 грузовой вагон с применением российских изделий. В январе завод изготовил 32 новых грузовых вагона, которые, соответственно, были оснащены российскими колесами.





В 2020 году завод закупал у российских «Трансмаша» и «Транспневматики» свыше 50 тонн пневмооборудования, а на Брянском заводе – порядка 200 т поглощающих агрегатов. Кроме того, Евраз НТМЗ поставил КВСЗ 1975 ж/д колес, а «Уралкуз» – 1,5 тыс. тонн ж/д осей.





В комментарии LIGA.net совладелец и президент КВСЗ Владимир Приходько сообщил, что завод начал закупать железнодорожные колеса в Российской Федерации из-за более низкой цены.





– Сегодня на комплектацию подвижного состава по многим позициям Украина не производит ничего вообще. Либо ты соберешь вагон, купив у иностранной фирмы комплектацию, либо – не соберешь. В январе появился новый поставщик на эту продукцию и она оказалась значительно дешевле, чем украинская, – заявил Приходько.





По его словам, комплектующих для ж/д вагонов, которые производит Украина, недостаточно для рынка. Те продукты, которые Украина производит в достаточном объеме, неконкурентны из-за завышенной цены, считает Приходько.





Он подчеркнул, что все закупки КВСЗ проводит в соответствии с законодательством.



