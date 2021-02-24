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Кременчук, Бізнес/Робота, Деловые новости

КВСЗ в 2021 году перешел на закупки комплектующих из России: в Украине дорого и не всё есть

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 734 Коментарів: 7

На заводе говорят, что всё в соответствии с законодательством

Крюковский вагоностроительный завод с начала 2021 года перешел на закупку комплектующих российского производства. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ, имеющиеся в распоряжении БизнесЦензор.


Так, в январе КВСЗ импортировал из РФ 655 ж/д колес производства Евраз НТМЗ, что позволит заводу полностью собрать 81 грузовой вагон с применением российских изделий. В январе завод изготовил 32 новых грузовых вагона, которые, соответственно, были оснащены российскими колесами.


В 2020 году завод закупал у российских «Трансмаша» и «Транспневматики» свыше 50 тонн пневмооборудования, а на Брянском заводе – порядка 200 т поглощающих агрегатов. Кроме того, Евраз НТМЗ поставил КВСЗ 1975 ж/д колес, а «Уралкуз» – 1,5 тыс. тонн ж/д осей.


В комментарии LIGA.net совладелец и президент КВСЗ Владимир Приходько сообщил, что завод начал закупать железнодорожные колеса в Российской Федерации из-за более низкой цены.


– Сегодня на комплектацию подвижного состава по многим позициям Украина не производит ничего вообще. Либо ты соберешь вагон, купив у иностранной фирмы комплектацию, либо – не соберешь. В январе появился новый поставщик на эту продукцию и она оказалась значительно дешевле, чем украинская, – заявил Приходько.


По его словам, комплектующих для ж/д вагонов, которые производит Украина, недостаточно для рынка. Те продукты, которые Украина производит в достаточном объеме, неконкурентны из-за завышенной цены, считает Приходько.


Он подчеркнул, что все закупки КВСЗ проводит в соответствии с законодательством.


1
Автор: Руслана Горгола
Теги: КВСЗ
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Коментарі: 7

15
Крошки абсурда:
Сьогодні, 11:05

Надо срочно вводить санкции!

 

Сарказм


18 7
162
Olexander:
Сьогодні, 11:24

Спонсорує террорашу,чудово,а потім Кременчук хоронить своїх хлопців.


26 23
265
Pereselenets:
Сьогодні, 11:48

А как же наши, кременчугские колеса?


10 3
882
почемучка:
Сьогодні, 12:16

чому не на державній мові новина????


17 3
2 698
zzzzzz:
Сьогодні, 12:24

Цитата: почемучка

чому не на державній мові новина????

бо про закупку на роиси


14 0
38
aleks:
Сьогодні, 12:31

погодите, погодите. т.е. когда КВСЗ говорят государству - покупай у нас, мы украинский производитель. подумаешь что качество хуже и дороже, чем польское или литовское - но мы же украинские, свои. а как сами покупать, так выбирают подешевле, а не украинскую продукцию.

так что выходит, что по факту Украина должна платить России за детали, тем самым отдавая часть в налоги России, тем самым спонсирую боевиков ДНР? 
вы не ох**ли?


14 1
354
vortex:
Сьогодні, 12:41

Как на мой вкус, если предприятие не способно продать свою продукцию в ЕС - балайки им надо выдавать а не госзаказ. Когда научатся делать конкурентноспособную продукцию - тогда и разговор можно начинать о госзаказе.

 

В случае с КВСЗ (и прочим любителям дерибана бюджета под маркой "покупай украинское"), как по мне... надо не производителей защищать украинских а покупателей. От цен втридорога и качества которое не соответсвует этим ценам.

 

Я, как налогоплательщик и пассажир не хочу ездить дорого и хреново... да ещё и с финансированием этого мероприятия из бюджета. А Вы?


12 0

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