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«Кремінь» включив режим нон-стоп: гра на виїзді й дві вдома

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 258

 

Кременчуцькі футболісти зіграли з молоддю Кременя, командою Премєр-ліги й за два дні проведуть два контрольних матчі

23 лютого футбольний клуб «Кремінь» зіграв контрольний матч проти «Олександрії». Наші футболісти програючи змогли забити гол престижу. Кременчуцька команда увімкнула турборежим: цими вихідними «Кремінь» розгромив молодіжку «Кременя», а два наступних матчі зіграє з командами Другої ліги.

 

«Олександрія» - «Кремінь» - 3:1

  • «Кремінь» 1 тайм: Данкович, Бєлоусов, Антоніо, Головко, Мілєсін, Демченко, ГНП, ГНП, Мурашов, ГНП, ГНП
  • «Кремінь» 2 тайм: Олійник, Бичков, Головко, ГНП, Мілєсін, Геловані, ГНП, ГНП, ГНП, Луїз Фернандо, ГНП
    *ГНП – гравець на перегляді

 

«Підготовка до сезону дуже інтенсивна»

                                 

Автором першого голу в 2021 році став новачок Павло Мілєсін. На 81 хвилині Павло Мілєсін після прострілу Бичкова з флангу зіграв на підборі, обіграв суперника й прострелив у ближній кут.


 

 

Павло розповів, що у команду його запросив тренерський штаб «Кременя», на жаль через інтенсивні навантаження не встиг ознайомитися з Кременчуком.


- У команду запросив мене тренерський штаб, у відпустці вів бесіду з Романом Локтіоновим і прийняв рішення приїхати в «Кремінь».  Пильно не слідкував за «Кременем», намагався дивитися всі команди по трохи.


Кременчук ще особливо не оглянув, тому що підготовка до сезону і по два тренування, немає часу просто, потрібно приділяти багато часу відновленню.


- Як йде підготовка до весняної частини чемпіонату?


- Підготовку до сезону дуже інтенсивна, хороші навантаження, щоб закласти фундамент до кінця цього сезону.


- Що скажеш про матч з «Олександрією»


- Грали на тлі втоми, так як працюємо у дворазовому режимі. Початок матчу був відмінним, але потім допускали багато помилок, напевно пов'язано із загальною втомою. Тому максимум команда не змогла показати.

 

Наприкінці матчу був простріл Бичкова з флангу і я зіграв на підборі. Зміг обіграти захисника і забити в ближній кут. Гол забив бо розумію, що потрібно грати до останньої секунди - не зупинився й біг до кінця.

 

25 лютого, о 13.00, «Кремінь» вдома прийме «Перемогу» з Дніпра, а 26 лютого – «Дніпро» Черкаси.
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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Олександрія
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