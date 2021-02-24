«Кремінь» включив режим нон-стоп: гра на виїзді й дві вдома

Кременчуцькі футболісти зіграли з молоддю Кременя, командою Премєр-ліги й за два дні проведуть два контрольних матчі
23 лютого футбольний клуб «Кремінь» зіграв контрольний матч проти «Олександрії». Наші футболісти програючи змогли забити гол престижу. Кременчуцька команда увімкнула турборежим: цими вихідними «Кремінь» розгромив молодіжку «Кременя», а два наступних матчі зіграє з командами Другої ліги.
Автором першого голу в 2021 році став новачок Павло Мілєсін. На 81 хвилині Павло Мілєсін після прострілу Бичкова з флангу зіграв на підборі, обіграв суперника й прострелив у ближній кут.
Павло розповів, що у команду його запросив тренерський штаб «Кременя», на жаль через інтенсивні навантаження не встиг ознайомитися з Кременчуком.
- У команду запросив мене тренерський штаб, у відпустці вів бесіду з Романом Локтіоновим і прийняв рішення приїхати в «Кремінь». Пильно не слідкував за «Кременем», намагався дивитися всі команди по трохи.
Кременчук ще особливо не оглянув, тому що підготовка до сезону і по два тренування, немає часу просто, потрібно приділяти багато часу відновленню.
- Як йде підготовка до весняної частини чемпіонату?
- Підготовку до сезону дуже інтенсивна, хороші навантаження, щоб закласти фундамент до кінця цього сезону.
- Що скажеш про матч з «Олександрією»
- Грали на тлі втоми, так як працюємо у дворазовому режимі. Початок матчу був відмінним, але потім допускали багато помилок, напевно пов'язано із загальною втомою. Тому максимум команда не змогла показати.
Наприкінці матчу був простріл Бичкова з флангу і я зіграв на підборі. Зміг обіграти захисника і забити в ближній кут. Гол забив бо розумію, що потрібно грати до останньої секунди - не зупинився й біг до кінця.