«Кремінь» включив режим нон-стоп: гра на виїзді й дві вдома

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 258

Кременчуцькі футболісти зіграли з молоддю Кременя, командою Премєр-ліги й за два дні проведуть два контрольних матчі

23 лютого футбольний клуб «Кремінь» зіграв контрольний матч проти «Олександрії». Наші футболісти програючи змогли забити гол престижу. Кременчуцька команда увімкнула турборежим: цими вихідними «Кремінь» розгромив молодіжку «Кременя», а два наступних матчі зіграє з командами Другої ліги.

«Олександрія» - «Кремінь» - 3:1

«Кремінь» 1 тайм: Данкович, Бєлоусов, Антоніо, Головко, Мілєсін, Демченко, ГНП, ГНП, Мурашов, ГНП, ГНП

«Кремінь» 2 тайм: Олійник, Бичков , Головко, ГНП , Мілєсін , Геловані , ГНП , ГНП , ГНП , Луїз Фернандо, ГНП

*ГНП – гравець на перегляді

«Підготовка до сезону дуже інтенсивна»

Автором першого голу в 2021 році став новачок Павло Мілєсін. На 81 хвилині Павло Мілєсін після прострілу Бичкова з флангу зіграв на підборі, обіграв суперника й прострелив у ближній кут.





Павло розповів, що у команду його запросив тренерський штаб «Кременя», на жаль через інтенсивні навантаження не встиг ознайомитися з Кременчуком.





- У команду запросив мене тренерський штаб, у відпустці вів бесіду з Романом Локтіоновим і прийняв рішення приїхати в «Кремінь». Пильно не слідкував за «Кременем», намагався дивитися всі команди по трохи.





Кременчук ще особливо не оглянув, тому що підготовка до сезону і по два тренування, немає часу просто, потрібно приділяти багато часу відновленню.





- Як йде підготовка до весняної частини чемпіонату?





- Підготовку до сезону дуже інтенсивна, хороші навантаження, щоб закласти фундамент до кінця цього сезону.





- Що скажеш про матч з «Олександрією»





- Грали на тлі втоми, так як працюємо у дворазовому режимі. Початок матчу був відмінним, але потім допускали багато помилок, напевно пов'язано із загальною втомою. Тому максимум команда не змогла показати.

Наприкінці матчу був простріл Бичкова з флангу і я зіграв на підборі. Зміг обіграти захисника і забити в ближній кут. Гол забив бо розумію, що потрібно грати до останньої секунди - не зупинився й біг до кінця.

25 лютого, о 13.00, «Кремінь» вдома прийме «Перемогу» з Дніпра, а 26 лютого – «Дніпро» Черкаси.