Три мільярди податків надійшло в бюджет від платників Полтавщини

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 206

Протягом січня 2021 року до бюджетів усіх рівнів платники податків області сплатили 2,8 млрд гривень. Про це повідомили у ГУ ДПС у Полтавській області.





- До державного бюджету зібрано платежів у сумі 1,9 млрд грн, в тому числі до загального фонду державного бюджету збір склав – 1,9 млрд грн, – відзначив під час інформування журналістів начальник Головного управління ДПС у Полтавській області Олександр Лавров.



В розрізі основних бюджетоформуючих податків до загального фонду державного бюджету надійшло:

податку на прибуток – 52,7 млн грн;

рентної плати за користування надрами – 1,8 млрд грн;

податку та збору на доходи фізичних осіб – 225,6 млн грн;

в тому числі військового збору – 49,5 млн грн;

акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 44,1 тис грн;

частини чистого прибутку (доходу) – 83,5 тис. грн.

У порівнянні із січнем 2020 року приріст надходжень забезпечено:

по податку на додану вартість – на 10,4%;

податку та збору на доходи фізичних осіб – на 16,3%;

акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – на 41,4%;

рентній платі за користування надрами – у 4,4 рази.

Очільник ГУ ДПС в області звернув увагу, що результати роботи податкової служби безпосередньо залежать від сумлінності платників податків та відповідального виконання ними своїх конституційних обов’язків, що в свою чергу впливає як на розвиток територіальної громади, так і розвиток країни в цілому.