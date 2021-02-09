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У Полтаві горів будинок: постраждав господар

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 218

 

46-річний чоловік отримав термічні опіки обличчя

20 лютого у Полтаві в пожежі постраждав чоловік, повідомляють у пресслужбі ДСНС України в Полтавській області.


До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку на вул. Січових Стрільців. На місце виклику були направлені відділення з 2-ї Державної пожежно-рятувальної та Аварійно-рятувальної частин.


Рятувальники локалізували пожежу о 13.31, ліквідували о 14.30. Участь у ліквідації наслідків пожежі брали 18 осіб особового складу та 3 одиниці техніки. Внаслідок сильного задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання. Врятовано від знищення вогнем даний будинок.


Вогнем знищено 45 кв. м покрівлі, побутові прилади, пошкоджено 15 кв. м облицювання стін та стелі, особисті документи, речі бувші у вжитку. Внаслідок пожежі 46-річний господар отримав термічні опіки обличчя.


Причина пожежі встановлюється. 


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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: pl.dsns.gov.ua
Теги: Пожежа
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