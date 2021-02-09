У Кременчуці 34 студенти та учні отримали сертифікати на стипендії міської ради

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19 лютого 34 стипендіатам міської ради вручили сертифікати на фінансову допомогу міста, повідомляє пресслужба мерії.









Відповідно до рішення виконкому, з лютого по червень включно 26 кращих студентів вищих навчальних закладів Кременчука щомісяця отримуватимуть 1613 грн стипендії міської ради за високі показники в навчанні та науковій діяльності, а також активну участь у громадському житті.



Ще 8 стипендій призначили учням професійно-технічних навчальних закладів - вони отримуватимуть по 1 200 грн.

Нагадаємо, практика стимулювання талановитої молоді розпочалася ще з 1998 року. У перші роки проведення таких виплат їх розмір складав від 30 до 50 грн, а отримували стипендії лише до 10 студентів вищих навчальних закладів.



