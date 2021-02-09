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Кременчук, Коронавірус / Карантин

В мерії заявляють, що Кременчук готовий до кампанії вакцинації від COVID-19

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 292

В першу чергу від коронавірусу щепитимуть медиків

Кременчук готовий до кампанії вакцинації від COVID-19. Про це 19 лютого на штабі з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомила заступник міського голови Ольга Усанова. Наразі в  Україні триває реєстрація 2-х вакцин: Pfizer і AstraZeneca.

 

Ольга Усанова зазначила, що кампанія з вакцинації проти коронавірусу проходитиме в 4 етапи, в рамках яких планують імунізувати всі пріоритетні групи населення. Зокрема, перший етап має розпочатися в лютому місяці поточного року, останній – навесні 2022 року.


Вцілому, на Полтавщині сформовані 4 мобільні бригади з імунізації, 2 із них – у Кременчуці на базі ЦПМСД №1 і 3. До складу мобільної бригади входять: один  лікар, дві медичні сестри, водій. У разі необхідності до штату мобільної бригади вводитимуть додаткові сили: по одному лікарю та одні медсестрі. Вакцинація від COVID-19 проходитиме в 2 прийоми. У залежності від виробника вакцини часова відстань між ними може бути 21 або 28 днів.  Окрім того, стаціонарні пункти з імунізації працюватимуть і на базі ЦПМСД. 

 

В першу чергу від коронавірусу щепитимуть працівників закладів охорони здоров’я, бригади екстреної служби допомоги (103) з водіями та інших працівників, які задіяні до боротьби з цією хворобою; працівників соціальної та освітянської сфер, робітників закладів догляду та їх мешканців; військовослужбовців, бійців Національної гвардії України, службовців Національної поліції тощо. Цим категоріям населення вакцинація проводитиметься безкоштовно.   

 

Для зберігання та транспортування вакцини у медичних установах міста в наявності є холодильне обладнання та термосумки.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: вакцинация
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