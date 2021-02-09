Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1249646
Кременчук5743
Хворі:
Україна141267
Кременчук163
Одужало:
Україна1084608
Кременчук5420
Померло:
Україна23771
Кременчук160
Кременчук, Освіта, Воины света

У гімназії №20 вшанували пам'ять загиблого випускника школи Андрія Покладова

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 484

 

Хвилиною мовчання вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

18 лютого у Кременчуцькій гімназії №20 відбувся захід з вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні* та загиблого випускника школи, героя АТО Андрія Покладова. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.


42-річний старший лейтенант 128 гірсько-піхотної бригади Андрій Покладов героїчно загинув 17 лютого 2015 року в районі містечка Дебальцеве Донецької області, захищаючи незалежність і цілісність України. Тіло Покладова знайшов терорист, в ніч на 19 лютого він зателефонував дружині Андрія й заявив, що її чоловіка вбили.


Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих за Україну героїв та поклали квіти до пам’ятної дошки Андрію Покладову.


*Щороку 20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. У ці дні вшановують подвиг учасників Революції Гідності, що повстали проти несправедливості на захист ідеалів демократії та європейського вибору нашої країни, та пам'ять Героїв Небесної Сотні, які віддали свої життя за свободу, гідність і майбутнє України.

1
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: гимназия вшанування Герои АТО
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх