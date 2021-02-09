У гімназії №20 вшанували пам'ять загиблого випускника школи Андрія Покладова

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18 лютого у Кременчуцькій гімназії №20 відбувся захід з вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні* та загиблого випускника школи, героя АТО Андрія Покладова. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





42-річний старший лейтенант 128 гірсько-піхотної бригади Андрій Покладов героїчно загинув 17 лютого 2015 року в районі містечка Дебальцеве Донецької області, захищаючи незалежність і цілісність України. Тіло Покладова знайшов терорист, в ніч на 19 лютого він зателефонував дружині Андрія й заявив, що її чоловіка вбили.





Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих за Україну героїв та поклали квіти до пам’ятної дошки Андрію Покладову.





*Щороку 20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. У ці дні вшановують подвиг учасників Революції Гідності, що повстали проти несправедливості на захист ідеалів демократії та європейського вибору нашої країни, та пам'ять Героїв Небесної Сотні, які віддали свої життя за свободу, гідність і майбутнє України.