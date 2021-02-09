Ось що буває, коли паркуєш автівку біля смітника

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 878 Коментарів: 2

У Кременчуці покарали власника автівки, який паркувався занадто близько до сміттєвих баків і заважав роботі маніпулятора.





Як повідомляють у соцмережах, це сталося на вул. Академіка Маслова.