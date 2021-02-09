Ось що буває, коли паркуєш автівку біля смітника

У Кременчуці покарали власника автівки, який паркувався занадто близько до сміттєвих баків і заважав роботі маніпулятора.
Як повідомляють у соцмережах, це сталося на вул. Академіка Маслова.
Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
Чекаємо ваших фото- і відеотрофеїв, відгуків, пропозицій, питань.
E-mail: telegraf.in.ua@gmail.com
Телефон: (068) 640-44-48
Facebook: