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Надзвичайні новини, Дороги & Дурні

Ось що буває, коли паркуєш автівку біля смітника

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 878 Коментарів: 2

 

Помста водія сміттєвоза по-кременчуцьки

У Кременчуці покарали власника автівки, який паркувався занадто близько до сміттєвих баків і заважав роботі маніпулятора.


Як повідомляють у соцмережах, це сталося на вул. Академіка Маслова.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: h.kremenchug
Теги: сміттєвоз парковка
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Коментарі: 2

2 679
zzzzzz:
Сьогодні, 16:17

Залезет через правую и выедет, надо было сзади ставить!


8 2
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Nik:
Сьогодні, 16:40

Цитата: zzzzzz

Залезет через правую и выедет, надо было сзади ставить!

Таки є в тебе щось особисте до водіїв...


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