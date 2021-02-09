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На выходных мороз в Кременчуге спадёт: от -19°С до +3°С

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 656

 

Но на следующей неделе вернётся вновь

В субботу в Кременчуге ещё подморозит, но в воскресенье в городе потеплеет до плюсовой температуры. Однако на следующей неделе холодная погода вернётся вновь.


 

По прогнозам Sinoptik, в субботу, 20 февраля, утром температура может упасть до -17°С, но днём потеплеет до -2°С. А в воскресенье, 21 февраля, до всех +2°С. В целом в Кременчуге на уикенд продержится пасмурная погода с кратковременными прояснениями, в воскресенье утром город припорошит мелким снегом.


 

Gismeteo сообщает, что на выходных нас ждёт довольно резкое потепление: от -19°С в субботу до +3°С в воскресенье, то есть более, чем на 20 градусов. Солнце редко будет показываться из-за туч, а в воскресенье, 21 февраля, даже поляпает небольшой дождик.


 

Ventusky обещает, что на уикенд температурный разброс составит от -16°С до +1°С, воскресенье принесёт плюсовые температуры. В основном в нашем городе будет пасмурно, но изредка солнце всё-таки будет появляться на кременчугском небе.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: прогноз погода зима потепление
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