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У Кременчуці на вул. Залізничній зіштовхнулися Daewoo та Toyota: пасажир у лікарні

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 0

 

Обставини ДТП встановлюють

У Кременчуці на вул. Залізничній зіштовхнулися Daewoo та Toyota. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука. 


Пасажира Toyota забрала «швидка». 


На місці працюють правоохоронці, обставини ДТП встановлюють. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: дтп аварія постраждалі
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