Кременчужанин «підсилив» зауваження чоловікам, які пили у під'їзді, пострілом з рушниці

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 1 830 Коментарів: 12

15 лютого близько 1.00 у багатоповерхівки на Молодіжному у жителя будинку сталася сутичка з чоловіками, які розпивали алкоголь у під'їзді. Про це повідомляє Кременчуцький відділ поліції.





36-річний містянин зробив зауваження, але це лише спровокувало конфлікт. Чоловік повернувся додому, взяв рушницю і «аргументував» свою позицію пострілом у підлогу.





Правоохоронців викликали сусіди. Поліцейські, які прибули на виклик, вилучили гільзу від мисливської рушниці 12 калібру, а вдома у чоловіка - декілька мисливських рушниць. Всі учасники інциденту наразі дають покази слідчим.





Стрілку повідомили про підозру за ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років.