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Кременчужанин «підсилив» зауваження чоловікам, які пили у під'їзді, пострілом з рушниці

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 1 830 Коментарів: 12

 

Містянина звинувачують у погрозі вбивством

15 лютого близько 1.00 у багатоповерхівки на Молодіжному у жителя будинку сталася сутичка з чоловіками, які розпивали алкоголь у під'їзді. Про це повідомляє Кременчуцький відділ поліції. 


36-річний містянин зробив зауваження, але це лише спровокувало конфлікт. Чоловік повернувся додому, взяв рушницю і «аргументував» свою позицію пострілом у підлогу. 


Правоохоронців викликали сусіди. Поліцейські, які прибули на виклик, вилучили гільзу від мисливської рушниці 12 калібру, а вдома у чоловіка - декілька мисливських рушниць. Всі учасники інциденту наразі дають покази слідчим. 


Стрілку повідомили про підозру за ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України.  Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років. 

4
Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Кременчуцький відділ поліції
Теги: зброя рушниця постріл
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Коментарі: 12

45
Гуру:
Сьогодні, 13:41

правильно и сделал,ещё бы прикладом им по горбу дал.


93 2
8
гера:
Сьогодні, 13:45

погарячился 


5 15
2 679
zzzzzz:
Сьогодні, 13:53

Надо было гильзу забрать и сказать что алкаши петарду взорвали, вышел посмотреть.


67 4
462
shtai:
Сьогодні, 14:07

А какой точный адрес где жильцы-терпилы и можно бухать всю ночь в подъезде?


50 0
483
s2e7r8g:
Сьогодні, 14:13

Цитата: zzzzzz

Надо было гильзу забрать и сказать что алкаши петарду взорвали, вышел посмотреть.

Градус накала ситуации наверное был такой, что было не до гильзы.


13 16
188
DNIWE:
Сьогодні, 14:47

Жалко шо людям приходится самим решать вопросы с быдлом, пока *** занимаются "своими делами"


55 1
114
1
ags:
Сьогодні, 15:00

С одной стороны я понимаю и поддерживаю мужика с ружьем. Алкашня в подъездах реально может доставлять проблемы. С другой стороны, оправдывать действия его тоже нельзя. Завтра ему ещё что-то придёт не по нраву и он так же в пол выстрелит, а рикошетом завалит кого-нить. При любом исходе, присядет крепко. Потому, разбирательство и суд - лучшее, что с ним случится сейчас. Главное, чтоб отделался предупреждением и банальными хлопотами, а не арестом.


17 4
436
Nik:
Сьогодні, 16:15

Сиділи б у під'їзді та вели б себе так ці алкаші, якби знали, що зброя є у кожній квартирі? І не якась там мисливська гладкоствольна. Я думаю ні. Право на володіння зброєю навчило б неадекватних громадян поважати чуже майно і чужу територію.


19 1
2 679
zzzzzz:
Сьогодні, 16:20

Цитата: Nik
Сиділи б у під'їзді та вели б себе так ці алкаші, якби знали, що зброя є у кожній квартирі?
а як би той мужик знав, що у алконавтів зброя є? Чи вийшов би?


2 10
436
Nik:
Сьогодні, 16:39

Цитата: zzzzzz
як би той мужик знав, що у алконавтів зброя є? Чи вийшов би?
Зрозуміло що вийшов. По перше, він чоловік. /перехід на особистості/. По друге, звідки у п'яниць зброя? А по третє... З тобою діалог вести не варто. Бо швидко банять після твого "Спасітє. Адміністратор! Хулігани обіжають!"


8 2
2 679
zzzzzz:
Сьогодні, 16:42

Цитата: Nik
Зрозуміло що вийшов
та с дивана оно и из танка можно, это да.


2 9
75
Oleg Olimp:
Сьогодні, 16:42

Влада повинна патрони безкоштовно видавати таким свідомим чоловікам

 


14 0
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