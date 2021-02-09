Привіт СРСР: у Градизьку відновили комуністичну символіку

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У Градизьку Кременчуцького району (колишній Глобинський район) відремонтували фасад будинку культури, а на ньому розфарбували комуністичну ліпнину. Мова про серп і молот червоного кольору на фоні колосків пшениці. Про це повідомляє Суспільне Полтава.





За словами голови селищної громади Мирослава Носи, фасадну частину будинку культури у Градизьку розпочали оновлювати 2017 року. Вартість робіт склала близько 35 тисяч гривень. Комуністичні символи на фасаді лишили тому, що цього хотіли люди, зазначив Мирослав Носа.









За словами представника Українського інституту національної пам’яті Олега Пустовгара, зображення таких комуністичних символів нині незаконне.





- За 6 років було достатньо часу, щоб демонтувати цю ліпнину. Є приклади і в Україні, і в області, де на місці таких символів з’являлися державні символи або символи громади. Важливо, що ці символи не просто десь, а на будинку культури, – розповів Олег Пустовгар.



Нагадаємо, у квітні 2015 Верховна Рада ухвалила чотири закони про декомунізацію. Вони набули чинності 21 травня того ж року. Документами засуджуються комуністичний та нацистський тоталітарні режими, розсекречуються архіви Комітету держбезпеки СРСР, запроваджується перейменування населених пунктів та демонтаж постаментів, пам’ятників та символіки, які пов’язані із комуністичним режимом.





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Як повідомили журналісти Суспільного, серп і молот після виходу матеріалу - зафарбували.



