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Кременчук, Полтавщина

Померла суддя Гадяцького районного суду, яка розглядала справу про вбивство Бабаєва

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 203

Висловлюємо співчуття рідним та близьким

13 лютого зупинилося серце судді Гадяцького районного суду Полтавської області Заколодяжної Олени Анатоліївни, передає офіційний сайт суду.


Судді та працівники апарату Гадяцького районного суду висловлюють щирі співчуття рідним.


Олена Анатоліївна була передостанньою суддею, яка розглядала справу, в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка.


Через її затяжну хворобу Гадяцький районний суд призначив нову суддю, яка 10 лютого заявила самовідвід та висловила недовіру колегії суддів. Тепер справа передана до апеляційного суду для визначення нового суду для судового провадження.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: суд

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