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Кременчук

У кременчуцьких тролейбусах змінили проїзні квитки - є загадкове місце, щоб потерти

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 1 354 Коментарів: 3

  

Білоруські тролейбуси з'явилися на квитках кременчужан 

Кременчуцьке тролейбусне управління запустило до обігу квитки з новим дизайном. На них зображений білоруський тролейбус з логотипом «Тролейбус майбутнього». Квиток оформлений в однотонній гамі фіолетового кольору. За словами кондуктора, який розповів «Телеграфу», нові квитки «пішли в люди» наприкінці минулого тижня.


Зазначимо, що минулі квитки були сливово-гранатового кольору із тролейбусом «Я люблю Кременчук».


Також на квитках зазначена повна назва підприємства: Комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана».


У правому верхньому кутку є місце для перевірки квитка, яке необхідно потерти монеткою. Після того, як його потерти - з'являється слово «квиток».


 


Як змінювався проїзний квиток у кременчуцькому тролейбусі за останні 5 років:

 

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2
Автор: Альона Душенко Фото: Стас Константинов, Альона Душенко
Теги: тролейбус квитки Білорусь

Коментарі: 3

57
Akilbupser:
Сьогодні, 17:55

Жалко фото нельзя выложить, у меня сохранились талончики: 4коп. , 5коп. , 15коп. А так же Киевский 5крб. и трамвай 3коп. )))


3 0
90
Альона Душенко:
Сьогодні, 18:07

Цитата: Akilbupser
Жалко фото нельзя выложить, у меня сохранились талончики: 4коп. , 5коп. , 15коп. А так же Киевский 5крб. и трамвай 3коп. )))

 

Анатолію, а у Вас талончики з Кременчука? надішліть будь ласка на пошту alena.dushenko@gmail.com, додам в матеріал (й зазначте як Вас підписати). 


1 0
57
Akilbupser:
Сьогодні, 18:28

Проверяйте!

 


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