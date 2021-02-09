У кременчуцьких тролейбусах змінили проїзні квитки - є загадкове місце, щоб потерти

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 1 354 Коментарів: 3

Кременчуцьке тролейбусне управління запустило до обігу квитки з новим дизайном. На них зображений білоруський тролейбус з логотипом «Тролейбус майбутнього». Квиток оформлений в однотонній гамі фіолетового кольору. За словами кондуктора, який розповів «Телеграфу», нові квитки «пішли в люди» наприкінці минулого тижня.





Зазначимо, що минулі квитки були сливово-гранатового кольору із тролейбусом «Я люблю Кременчук».





Також на квитках зазначена повна назва підприємства: Комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана».





У правому верхньому кутку є місце для перевірки квитка, яке необхідно потерти монеткою. Після того, як його потерти - з'являється слово «квиток».









Як змінювався проїзний квиток у кременчуцькому тролейбусі за останні 5 років:



