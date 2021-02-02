Кременчужани підказують меру, де робити дороги кращими, та нагадують передвиборні обіцянки

Читачі відгукнулися на заклик ТЪ допомогти мерії виконати обіцянку про ремонти міських доріг
Днями фотокор ТЪ трохи погуляв центром міста та зробив світлини роздовбаної вулиці Андрія Покладова. Фото ми розмістили – і от співпадіння: наступного дня шляховики розпочали там ремонт!
Днем раніше мер міста Віталій Малецький пообіцяв «повномасштабні капітальні ремонти» по всьому місту. А ми запропонували читачам підказати меру, які дороги найбільше потребують таких ремонтів.
В Instagram надійшло повідомлення від читача, який надіслав фото свого двору за адресою: квартал 297, буд. 7. Читач нагадав меру про обіцянку відремонтувати двір.
Друге фото, яке він вислав, це тротуар вздовж школи №17, від «Аврори» до кварталу 297 й будинків на вул. Молодіжна.
Також нам повідомили про величезні ями на просп. Полтавському, 2 та на вул. С. Крушельницької у Крюкові.
Для того, щоб переконати мерію, куди швидше направляти ремонтників, пропонуємо читачам надсилати фото ям на дорогах.
Допоможемо меру виконати обіцянку - зробити наші дороги кращими.
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