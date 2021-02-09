Стоматвідділення у лікарні «Придніпровська» не запрацює принаймні до кінця березня

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 438

Коронавірусний шпиталь у цьому закладі поки не збираються згортати

Стоматологічне відділення на базі лікарні «Придніпровська» не запрацює принаймні до кінця березня. Про це сказав керівник департаменту охорони здоров’я Максим Середа на штабі з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, відповідаючи на запитання журналістів.



Через те, що у «Придніпровській» розгорнули коронавірусний шпиталь, стоматологічному відділенню довелося тимчасово припинити роботу, а працівників перевели у центральне відділення на вулиці Київській.





Віталій Малецький зазначив, що порядок розгортання та згортання коронавірусних шпиталів регламентується нормативними документами, які контролює Міністерство охорони здоров'я та головний санітарний лікар, тобто таке рішення не приймається виключно на місцевому рівні.



За словами Максима Середи, хоч у Кременчуці рівень захворюваності знижується, у епідеміологів немає впевненості, що ситуація повністю контрольована:





- Ми пам'ятаємо листопад місяць, коли у понеділок у нас було, наприклад, 4-5 госпіталізацій, а вже в четвер було 23-25 госпіталізацій. Тобто вирости може за декілька днів.



Крім того, згорнути або розгорнути інфекційний госпіталь – це робота на 7-8 робочих днів, тобто майже на два тижні.



І хоча у шпиталі на базі лікарні «Придніпровська» лежить невелика кількість пацієнтів, але його утримуватимуть у резерві, поки ситуація не стабілізувалася, – щонайменше до кінця березня.