Управління спорту vs Кобзистий: триває розгляд скандальної справи

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Встигли допитати одного свідка, ще двох очікують на наступне засідання

Вчора, 11 лютого, в Автозаводському районному суді продовжили розгляд справи щодо звільнення директора Дитячої юнацько-спортивної школи №2 Віктора Кобзистого. Позивач вважає незаконним звільнення та вимагає поновлення на роботі, стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу та стягнення моральної шкоди.









Перед початком засідання суддя Сергій Нестеренко зазначив, що адвокат позивача Олов'ятенко прохає слухати справу за її відсутності. Проти виступили відповідачі та представники третьої сторони (адвокат Управління молоді та спорту, екскерівник управління молоді та спорту Олександр Мазур, директор КДЮСШ №2 Станіслав Шаляпін та юрист мерії та виконкому Валерій Мирошніченко). Вони прохали, щоб справу розглядали з адвокатом позивача, апелюючи, що позивач не досконало знає трудове законодавство, хоча їх це не зупиняло коли Кобзистий на початку у суді захищав себе сам (адвокат приєдналася на останніх двох засіданнях).









Суддя клопотання задовольнив частково - вирішив заслухати свідка бухгалтера КДЮСШ №2 й відкласти слухання.





Валентина Котелевська, бухгалтер КДЮСШ №2, працює у спортшколі з 2006 року. Жінка повідомила, що за 15 років роботи тимчасові заміни тренерів ніколи не робили, лише один раз коли тренер зламав ногу.





Щодо списання майна рішення у школі приймає спеціальна комісія, склад якої щороку оновлюється. Подання на списання майна подають індивідуально, залежно від того що списують: тренер (спортінвентар) або заступник директора з адміністративно-господарської роботи, якщо це дерева.





Щодо влаштування на роботі комірника, то оскільки в штаті був передбачений водій, а автобуса у школі не було, то внутрішнім наказом по школі було прийнято рішення прийняти комірника замість водія.





Про те, що КДЮСШ №2 мав долучитися до пілотного проєкту - продаж комунального майна через майданчик «Прозорро», жінка дізналася лише під час аудиторської перевірки. Тому продали металобрухт через «Укрбрухт» - єдине підприємство, яке працює по безготівковому розрахунку.





Валентина Котелевська розповіла, що після першої аудиторської перевірки вони разом з директором та відповідальними особами намагалися виправити помилки та обговорили як не допустити подібного в майбутньому.









Централізована бухгалтерія управління молоді та спорту переїхала у КДЮСШ №2 у 2016 року, коли директором був старий/новий директор Станіслав Шаляпін. Головного бухгалтера вже поставили перед фактом, коли бухгалтерія переїхала до них з мерії Кременчука. Валентина Котелевська кілька разів усно зверталася з проханням до керівника управління молоді та спорту Олександра Мазура. Проте узаконити оренду приміщення вдалося лише наприкінці 2020 року (півроку за керівництва Станіслава Шаляпіна централізована бухгалтерія не сплачувала за оренду приміщення - ред.).





За словами головної бухгалтерки КДЮСШ №2 Валентини Котелевської, централізована бухгалтерія за оренду приміщення за січень сплатила близько 2,5 тисяч гривень: 1600 грн за опалення, 600 грн електроенергія, 60-70 грн за воду.





Під час судового засідання Олександр Мазур попрохав головну бухгалтерку спортшколи відповісти на запитання чи своєчасно оплатили виплату при звільненні Віктору Кобзистому. З'ясувалося, що оплата пройшла не день в день, а через кілька днів після підписаного наказу про звільнення.





Наступне засідання має відбутися 23 лютого. Тоді мають заслухати інших свідків - представників внутрішнього контролю та аудиту.