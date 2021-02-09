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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Борці Ленур Теміров та Максим Лю завоювали нагороди Кубку України

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 210 Коментарів: 1

Змагання відбулися з нагоди 150-річчя з дня народження славетного українського богатиря Івана Піддубного

У Черкасах, 10 лютого, завершився Кубок України з греко-римської боротьби серед чоловіків, присвячений 150-річчю з дня народження славетного українського богатиря Івана Піддубного. Участь у змаганнях взяли спортсмени з Кременчука та Полтавщини, які тренуються під керівництвом тренерів: Анатолія Коханевича, Олега Сазонова, Ісмета Салієва і Шпака. Наші спортсмени завоювали нагороди різного ґатунку. 


У ваговій категорії до 60 кг виступав кримчанин Ленур Теміров (на фото), який представляє Кременчук. Ленур переміг Євгена Пущенка, Ігоря Курочкіна з Миколаєва та Владислава Кузька із Запоріжжя. У фіналі наш спортсмен поступився Віктору Петрику з Київщини й завоював «срібло» змагань.


Кременчужанин Максим Лю відсвяткував день народження одразу включився у боротьбу. У ваговій категорії Максим здобув «бронзу» нагороду. Спочатку він програв першу сутичку майбутньому чемпіону Олександру Грушину з Київщини. Тому був змушений змагатися у втішних сутичках. Там Максим Лю переміг Мирослава Солов'яна із Запорізької області та Святослава Гончарова з Кривого Рогу.


Ще двоє представників Полтавщини завоювали «бронзові» медалі: Дмитро Пишков (вагова категорія до 77 кг) та Євген Савета (в.к. до 97 кг). 

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Автор: Альона Душенко
Теги: греко-римська боротьба Максим Лю Ленур Теміров

Коментарі: 1

457
shtai:
Сьогодні, 13:21

Автор: Альона Душенко

Будь-ласка читайте матеріал перед публікацією (наприклад: не вказано ім'я тренера Шпака;

Кременчужанин Максим Лю відсвяткував день народження одразу включився у боротьбу. - тут чогось не вистачає)


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