Борці Ленур Теміров та Максим Лю завоювали нагороди Кубку України

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 210 Коментарів: 1

У Черкасах, 10 лютого, завершився Кубок України з греко-римської боротьби серед чоловіків, присвячений 150-річчю з дня народження славетного українського богатиря Івана Піддубного. Участь у змаганнях взяли спортсмени з Кременчука та Полтавщини, які тренуються під керівництвом тренерів: Анатолія Коханевича, Олега Сазонова, Ісмета Салієва і Шпака. Наші спортсмени завоювали нагороди різного ґатунку.





У ваговій категорії до 60 кг виступав кримчанин Ленур Теміров (на фото), який представляє Кременчук. Ленур переміг Євгена Пущенка, Ігоря Курочкіна з Миколаєва та Владислава Кузька із Запоріжжя. У фіналі наш спортсмен поступився Віктору Петрику з Київщини й завоював «срібло» змагань.





Кременчужанин Максим Лю відсвяткував день народження одразу включився у боротьбу. У ваговій категорії Максим здобув «бронзу» нагороду. Спочатку він програв першу сутичку майбутньому чемпіону Олександру Грушину з Київщини. Тому був змушений змагатися у втішних сутичках. Там Максим Лю переміг Мирослава Солов'яна із Запорізької області та Святослава Гончарова з Кривого Рогу.





Ще двоє представників Полтавщини завоювали «бронзові» медалі: Дмитро Пишков (вагова категорія до 77 кг) та Євген Савета (в.к. до 97 кг).