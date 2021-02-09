Кременчужани допомогли патрульним спіймати водія під наркотиками

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 647

Люди повідомили про порушника до поліції

Містяни допомогли патрульним спіймати водія під наркотиками. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося 12 лютого вранці. Про те, що водій Audi може перебувати водій в стані наркотичного сп'яніння повідомили небайдужі люди.





Правоохоронці зупинили автівку на вулиці Нагірній. Під час спілкування із 39-річним керманичем поліцейські справді помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. Проте пройти огляд на стан сп'яніння чоловік відмовився.





На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) та постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без страхового поліса) КУпАП.