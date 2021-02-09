Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1249646
Кременчук5743
Хворі:
Україна141267
Кременчук163
Одужало:
Україна1084608
Кременчук5420
Померло:
Україна23771
Кременчук160
Надзвичайні новини

Кременчужани допомогли патрульним спіймати водія під наркотиками

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 647

 

Люди повідомили про порушника до поліції

Містяни допомогли патрульним спіймати водія під наркотиками. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося 12 лютого вранці. Про те, що водій Audi може перебувати водій в стані наркотичного сп'яніння повідомили небайдужі люди. 


Правоохоронці зупинили автівку на вулиці Нагірній. Під час спілкування із 39-річним керманичем поліцейські справді помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. Проте пройти огляд на стан сп'яніння чоловік відмовився.


На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) та постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без страхового поліса) КУпАП.

0
Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: нетверезий водій наркотики

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх