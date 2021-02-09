У Кременчуці за кермо тролейбусів сіли 9 нових водіїв, на навчання набирають наступну групу

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 372

У Кременчуці цього тижня після завершення навчання приступили до роботи 9 водіїв тролейбусів. Таку інформацію наводить пресслужба мерії нашого міста.





Це дало можливість випустити на маршрути більшу кількість комунального громадського транспорту. Сьогодні, 12 лютого, на міські маршрути вийшло 51 одиниць електротранспорту та 9 автобусів.





Наразі у Кременчуцькому тролейбусному управлінні працює 114 водіїв тролейбусів і проводиться набір нової групи. Під час навчання майбутні водії проходять теоретичну підготовку та здобувають практичні навчання за кермом тролейбуса. Теоретична частина занять проходить у двох спеціально обладнаних класах, де вивчають ази водійського мистецтва, правила дорожнього руху, а також здобувають навички технічного обслуговування тролейбуса.