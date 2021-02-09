За добу COVID-19 виявили у 5 039 українців, на Полтавщині – у 126

Одужало за добу 6 568 осіб
5 039 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 лютого, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 277 дітей та 281 медпрацівник.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 784 особи;
- виписано з лікарень – 2 037 осіб;
- летальних випадків – 124;
- одужало – 6 568 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 43 126 (зокрема методом ПЛР – 26 739, методом ІФА – 16 387).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 258 094 особи;
- одужало – 1 098 944 особи;
- летальних випадків – 24 058;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 474 315.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській областях (367) та м. Київ (335).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 335 випадків;
- Вінницька область – 392 випадки;
- Волинська область – 125 випадків;
- Дніпропетровська область – 306 випадків;
- Донецька область – 156 випадків;
- Житомирська область – 367 випадків;
- Закарпатська область – 368 випадків;
- Запорізька область – 182 випадки;
- Івано-Франківська область – 482 випадки;
- Київська область – 159 випадків;
- Кіровоградська область – 37 випадків;
- Луганська область – 43 випадки;
- Львівська область – 319 випадків;
- Миколаївська область – 83 випадки;
- Одеська область – 155 випадків;
- Полтавська область – 126 випадків;
- Рівненська область – 139 випадків;
- Сумська область – 102 випадки;
- Тернопільська область – 153 випадки;
- Харківська область – 232 випадки;
- Херсонська область – 42 випадки;
- Хмельницька область – 235 випадків;
- Черкаська область – 129 випадків;
- Чернівецька область – 291 випадок;
- Чернігівська область – 81 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Від початку карантину на Полтавщині діагностували 44 330 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 41 026 (+117) жителів області, продовжує лікування 2 371 людина, зокрема 96 дітей.
Всього зареєстровано 933 летальні випадки, нових – 3 (Полтава – 2; Новосанжарський район).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 126.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 17 102 (+54),
- Кременчук – 5 714 (+9),
- Горішні Плавні – 2 252 (+2),
- Полтавський район – 1 816 (+12),
- Миргород – 1 685,
- Лубни – 1 371,
- Лохвицький район – 1 150 (+17),
- Зіньківський район – 1 020,
- Карлівський район – 917 (+6),
- Пирятинський район – 793,
- Котелевський район – 777,
- Новосанжарський район – 752 (+3),
- Глобинський район – 701,
- Кременчуцький район – 684,
- Диканський район – 637,
- Миргородський район – 620 (+7),
- Шишацький район – 619 (+3),
- Хорольський район – 572 (+3),
- Кобеляцький район – 568,
- Гадяч – 530 (+4),
- Решетилівський район – 526,
- Машівський район – 484,
- Чутівський район – 480 (+1),
- Семенівський район – 430,
- Великобагачанський район – 419,
- Козельщинський район – 350 (+4),
- Гадяцький район – 324 (+1),
- Лубенський район – 307,
- Оржицький район – 254,
- Гребінківський район – 253,
- Чорнухинський район – 223.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.