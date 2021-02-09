Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1249646
Кременчук5743
Хворі:
Україна141267
Кременчук163
Одужало:
Україна1084608
Кременчук5420
Померло:
Україна23771
Кременчук160
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у 5 039 українців, на Полтавщині – у 126

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 0

 

Одужало за добу 6 568 осіб

5 039 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 лютого, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 277 дітей та 281 медпрацівник.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 784 особи;
  • виписано з лікарень – 2 037 осіб;
  • летальних випадків – 124;
  • одужало – 6 568 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 43 126 (зокрема методом ПЛР – 26 739, методом ІФА – 16 387).


За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 258 094 особи;
  • одужало – 1 098 944 особи;
  • летальних випадків – 24 058;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 474 315.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській областях (367) та м. Київ (335).


Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 335 випадків;
  • Вінницька область – 392 випадки;
  • Волинська область – 125 випадків;
  • Дніпропетровська область – 306 випадків;
  • Донецька область – 156 випадків;
  • Житомирська область – 367 випадків;
  • Закарпатська область – 368 випадків;
  • Запорізька область – 182 випадки;
  • Івано-Франківська область – 482 випадки;
  • Київська область – 159 випадків;
  • Кіровоградська область – 37 випадків;
  • Луганська область – 43 випадки;
  • Львівська область – 319 випадків;
  • Миколаївська область – 83 випадки;
  • Одеська область – 155 випадків;
  • Полтавська область – 126 випадків;
  • Рівненська область – 139 випадків;
  • Сумська область – 102 випадки;
  • Тернопільська область – 153 випадки;
  • Харківська область – 232 випадки;
  • Херсонська область – 42 випадки;
  • Хмельницька область – 235 випадків;
  • Черкаська область – 129 випадків;
  • Чернівецька область – 291 випадок;
  • Чернігівська область – 81 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


 


Від початку карантину на Полтавщині діагностували 44 330 випадків захворювання на COVID-19.


Одужали 41 026 (+117) жителів області, продовжує лікування 2 371 людина, зокрема 96 дітей.


Всього зареєстровано 933 летальні випадки, нових – 3 (Полтава – 2; Новосанжарський район).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 126.


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 17 102 (+54),
  • Кременчук – 5 714 (+9),
  • Горішні Плавні – 2 252 (+2),
  • Полтавський район – 1 816 (+12),
  • Миргород – 1 685,
  • Лубни – 1 371,
  • Лохвицький район – 1 150 (+17),
  • Зіньківський район – 1 020,
  • Карлівський район – 917 (+6),
  • Пирятинський район – 793,
  • Котелевський район – 777,
  • Новосанжарський район – 752 (+3),
  • Глобинський район – 701,
  • Кременчуцький район – 684,
  • Диканський район – 637,
  • Миргородський район – 620 (+7),
  • Шишацький район – 619 (+3),
  • Хорольський район – 572 (+3),
  • Кобеляцький район – 568,
  • Гадяч – 530 (+4),
  • Решетилівський район – 526,
  • Машівський район – 484,
  • Чутівський район – 480 (+1),
  • Семенівський район – 430,
  • Великобагачанський район – 419,
  • Козельщинський район – 350 (+4),
  • Гадяцький район – 324 (+1),
  • Лубенський район – 307,
  • Оржицький район – 254,
  • Гребінківський район – 253,
  • Чорнухинський район – 223.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика

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