За добу COVID-19 виявили у 5 039 українців, на Полтавщині – у 126

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5 039 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 лютого, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 277 дітей та 281 медпрацівник.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 784 особи;

виписано з лікарень – 2 037 осіб;

летальних випадків – 124;

одужало – 6 568 осіб;

здійснено тестувань за добу – 43 126 (зокрема методом ПЛР – 26 739, методом ІФА – 16 387).





За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 258 094 особи;

одужало – 1 098 944 особи;

летальних випадків – 24 058;

проведено ПЛР-тестувань – 6 474 315.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській областях (367) та м. Київ (335).





Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 335 випадків;

Вінницька область – 392 випадки;

Волинська область – 125 випадків;

Дніпропетровська область – 306 випадків;

Донецька область – 156 випадків;

Житомирська область – 367 випадків;

Закарпатська область – 368 випадків;

Запорізька область – 182 випадки;

Івано-Франківська область – 482 випадки;

Київська область – 159 випадків;

Кіровоградська область – 37 випадків;

Луганська область – 43 випадки;

Львівська область – 319 випадків;

Миколаївська область – 83 випадки;

Одеська область – 155 випадків;

Полтавська область – 126 випадків;

Рівненська область – 139 випадків;

Сумська область – 102 випадки;

Тернопільська область – 153 випадки;

Харківська область – 232 випадки;

Херсонська область – 42 випадки;

Хмельницька область – 235 випадків;

Черкаська область – 129 випадків;

Чернівецька область – 291 випадок;

Чернігівська область – 81 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.









Від початку карантину на Полтавщині діагностували 44 330 випадків захворювання на COVID-19.



Одужали 41 026 (+117) жителів області, продовжує лікування 2 371 людина, зокрема 96 дітей.



Всього зареєстровано 933 летальні випадки, нових – 3 (Полтава – 2; Новосанжарський район).



За минулу добу зареєстровано нових випадків – 126.



Географія поширення інфекції:

Полтава – 17 102 (+54),

Кременчук – 5 714 (+9),

Горішні Плавні – 2 252 (+2),

Полтавський район – 1 816 (+12),

Миргород – 1 685,

Лубни – 1 371,

Лохвицький район – 1 150 (+17),

Зіньківський район – 1 020,

Карлівський район – 917 (+6),

Пирятинський район – 793,

Котелевський район – 777,

Новосанжарський район – 752 (+3),

Глобинський район – 701,

Кременчуцький район – 684,

Диканський район – 637,

Миргородський район – 620 (+7),

Шишацький район – 619 (+3),

Хорольський район – 572 (+3),

Кобеляцький район – 568,

Гадяч – 530 (+4),

Решетилівський район – 526,

Машівський район – 484,

Чутівський район – 480 (+1),

Семенівський район – 430,

Великобагачанський район – 419,

Козельщинський район – 350 (+4),

Гадяцький район – 324 (+1),

Лубенський район – 307,

Оржицький район – 254,

Гребінківський район – 253,

Чорнухинський район – 223.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.



