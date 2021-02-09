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На Полтавщині за добу у пожежах 1 людина загинула і 1 - постраждала

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 126

Пенсіонарка у тяжкому стані у лікарні

На Полтавщині за минулу добу у пожежах 1 людина загинула і 1 - постраждала. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Полтавської ОДА. 


Близько 07.00 поблизу смт. Білики Полтавського району (колишнього Кобеляцького) сталася займання у житловому будинку. На місці пожежі виявили тіло чоловіка. 


А близько 18.00 в м. Решетилівка зайнялася квартира у двоповерховому житловому будинку. Внаслідок пожежі 72-річна пенсіонерка отримала отруєння продуктами горіння ІІ ступеня. Постраждалу госпіталізували до Решетилівської ЦРЛ. Стан потерпілої лікарі оцінюють як важкий.

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Автор: Юлия Волынская
Теги: пожежа постраждалі смерть

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